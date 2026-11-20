Một người dùng Threads chia sẻ ảnh chụp với Charlie Heaton. (Ảnh chụp màn hình)

Trên nhiều trang mạng xã hội ngày 20/11, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp nam diễn viên Charlie Heaton, người thủ vai Jonathan Byers trong series "Stranger Things" ("Cậu bé mất tích" - Netflix) tại Việt Nam.

"Tôi vừa thấy Charlie Heaton ở Hà Nội???" - một tài khoản ngỡ ngàng chia sẻ hình ảnh nam diễn viên đang dạo bước trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Nhiều fan cũng khoe ảnh chụp chung trên Thread, Facebook, kèm bình luận gặp anh ở khu vực quận Ba Đình cũ, các phố Hồng Phúc, Nguyễn Trường Tộ, "phố cafe đường tàu"... Có người nói vui Charlie Heaton "di chuyển nhanh và âm thầm tới mức mỗi lúc lại thấy ở một địa điểm khác nhau," hoặc "đang lang thang Hà Nội tìm Will [nhân vật mất tích trong phim-PV]."

Tuy không chia sẻ cảm xúc cụ thể, nam diễn viên có vẻ ấn tượng với ẩm thực, văn hóa và sức sống tại đây. Trên Instagram cá nhân, Charlie Heaton chia sẻ ảnh dạng "story" các khoảnh khắc đi ăn bánh cuốn, lẩu vỉa hè, đi dạo phố phường, tham quan chợ dân sinh, các kiot buôn bán tại khu vực phố cổ...

Một số khoảnh khắc đời thường được nam diễn viên chụp lại. (Ảnh: Instagram của Charlie Heaton)

Trước đó khoảng 3-4 ngày, diễn viên 32 tuổi chia sẻ story đoạn video được chở xe máy, hướng về trung tâm Hà Nội.

Charlie Heaton là diễn viên, nhạc công người Anh, nổi lên từ loạt phim chính kịch-giả tưởng "Cậu bé mất tích" (2016-2025). Phim là một trong những series ăn khách nhất của Netflix, nhiều lần đạt "top 1" toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Vai diễn Jonathan Byers mang về cho Heaton một giải thưởng SAG Awards (Mỹ) năm 2017, hạng mục diễn viên xuất sắc thể loại chính kịch.

Song song với thành công ở "Stranger Things," anh còn vào vai Sam Guthrie/Cannonball trong "The New Mutants" (2020) của Marvel và một số phim khác. Năm 2026, Netflix công bố Heaton sẽ trở lại trong series hậu truyện "Peaky Blinders" (Bóng ma Anh Quốc), vai con trai Tommy Shelby (Cillian Murphy).

Tạo hình của Charlie Heaton trong hậu truyện "Peaky Blinders." (Ảnh: Netflix)

Trước sự xuất hiện của Charlie Heaton khoảng nửa tháng, Hà Nội cũng là điểm đến du lịch của Cole Sprouse, nam diễn viên "The Suit Life of Zack and Cody" (Disney).

Thông qua loạt ảnh, Cole Sprouse và Charlie Heaton có chung những ấn tượng về nhịp sống Hà Nội. Cả hai đều giữa bí mật về lịch trình, được fan phát hiện khi đang di chuyển trên đường phố. Cuối chuyến, Cole Sprouse tiếp tục chia sẻ loạt ảnh lên trang cá nhân chính thức với lời nhắn cảm ơn, được nhiều fan hưởng ứng và chia sẻ./.