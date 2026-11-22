Theo thông báo của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm); Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây); Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc).

Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc, Hà Nội) gắn liền với nghề đúc bạc, nghề kim hoàn truyền thống của khu phố cổ. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trong cả 2 ngày, các điểm di tích trên mở cửa đón khách từ 8h đến 12h (buổi sáng) và từ 13h30 đến 17h30 (buổi chiều).

Đây là dịp để người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống truyền thống được lưu giữ tại các di tích trong khu phố cổ Hà Nội. Hoạt động này cũng góp phần đưa các di tích đến gần hơn với công chúng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Thông qua việc giới thiệu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, hoạt động góp phần khẳng định sức hấp dẫn của khu phố cổ Hà Nội như một điểm đến du lịch văn hóa giàu bản sắc, đồng thời gắn công tác bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.

Hà Anh