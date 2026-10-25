Sáu địa điểm tổ chức tiệc cưới đáng chú ý tại Việt Nam

Với đường bờ biển trải dài, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và khách sạn mang dấu ấn lịch sử, Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi mong muốn kết hợp lễ cưới với kỳ nghỉ đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.

Từ những bãi biển ngập nắng ở Cam Ranh, Mũi Né và Kê Gà đến vẻ thơ mộng của dòng Hương Giang cùng nét thanh lịch vượt thời gian giữa lòng Hà Nội, sáu địa điểm dưới đây là những gợi ý hoàn hảo cho mùa cưới 2026–2027.

Lễ cưới bên biển tại The Anam Cam Ranh

Tọa lạc tại Bãi Dài – một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, The Anam Cam Ranh sở hữu khung cảnh thiên nhiên thơ mộng cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp dành cho ngày trọng đại.

Các cặp đôi có thể lựa chọn không gian lễ cưới riêng tư ngay trên bãi cát mịn ngập nắng hoặc tại bãi cỏ xanh mướt hướng ra đại dương. Sự kết hợp tinh tế giữa hoa tươi trang trí, tháp bánh kem sang trọng cùng giai điệu du dương của guitar và violin sẽ tạo nên những điểm nhấn lãng mạn khó quên.

Không gian tiệc cưới độc đáo tại Axi Plaza Cam Ranh

Nằm ngay cạnh The Anam Cam Ranh, Axi Plaza gây ấn tượng mạnh với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hình dáng chiếc thuyền thúng truyền thống Việt Nam.

Trung tâm hội nghị đa năng này mang đến sự linh hoạt tối đa với nhiều lựa chọn không gian tiệc cưới, từ bãi biển riêng, thảm cỏ ngoài trời rộng lớn, phòng đại tiệc sang trọng cho đến khu vực sân thượng thoáng đãng.

Sự đa dạng về địa điểm mang đến cho các cặp đôi nhiều lựa chọn để hiện thực hóa từng ý tưởng, phù hợp với quy mô và phong cách của mọi buổi tiệc.

Tiệc cưới lãng mạn tại The Anam Mũi Né

Tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 1,2ha với tầm nhìn ngoạn mục hướng ra biển xanh, The Anam Mũi Né là khu nghỉ dưỡng lý tưởng cho những sự kiện lãng mạn từ cầu hôn, lễ cưới đến kỳ nghỉ trăng mật.

Phong cách Đông Dương hoài cổ cùng những chi tiết trang trí tinh tế như ánh đèn lồng ấm áp, gạch khảm thủ công và chum gốm mộc mạc càng làm cho không gian khu nghỉ dưỡng thêm phần quyến rũ, trở thành nơi hoàn hảo để các cặp đôi lưu dấu những khoảnh khắc trọng đại trong đời.

Tiệc cưới bên biển tại Azerai Kê Gà Bay

Sở hữu khung cảnh lãng mạn cùng dịch vụ hiếu khách nồng hậu, Azerai Kê Gà Bay giới thiệu các gói tiệc cưới với nhiều lựa chọn không gian trong nhà và ngoài trời.

Mỗi gói tiệc cưới của Azerai đều được thiết kế riêng, bảo đảm ngày trọng đại nhất trong đời của cô dâu, chú rể là một dấu ấn độc nhất như chính tình yêu của họ.

Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2,5 giờ lái xe, Azerai Kê Gà Bay sở hữu khung cảnh biển xanh cát trắng lý tưởng cho lễ cưới tối đa 100 khách.

Lễ cưới bên dòng Hương tại Azerai La Residence Huế

Toạ lạc yên bình bên dòng Hương thơ mộng của cố đô, Azerai La Residence Huế sở hữu không gian cổ điển và lãng mạn hứa hẹn mang đến cho các cặp đôi một ngày trọng đại đáng nhớ.

Với quy mô lên đến 300 khách, các gói tiệc cưới tại đây được thiết kế theo từng chủ đề ấn tượng, đặc biệt là tiệc cưới ngoài trời bên hồ bơi hướng nhìn ra dòng sông Hương luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi.

Tiệc cưới đầy phong cách tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Sofitel Legend Metropole Hà Nội – nơi huyền thoại điện ảnh Charlie Chaplin từng nghỉ trăng mật năm 1936 – vẫn luôn là biểu tượng của sự sang trọng vượt thời gian. Khách sạn có ba địa điểm tổ chức cưới đầy phong cách: Sảnh Thăng Long thanh lịch đậm chất Pháp, không gian hội thảo La Veranda tinh tế và Le Balcon du Metropole – khu vườn thơ mộng giữa lòng thành phố.

Lễ cưới tại Metropole là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Đông – Tây tinh tế, hoa trang trí được thiết kế riêng, dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp và không khí lãng mạn cổ điển hiếm nơi nào có.