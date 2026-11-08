Sau đêm đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 đối diện trách nhiệm mới

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhấn mạnh, sau đăng quang, hoa hậu, các á hậu và các Đại sứ chính thức bước vào một hành trình mới, với trách nhiệm và kỳ vọng lớn hơn. Theo ông, vương miện không chỉ là sự ghi nhận trong đêm chung kết mà còn đặt lên người sở hữu trách nhiệm cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ông cho rằng, danh hiệu chỉ được trao cho một người, nhưng cơ hội học tập, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội dành cho tất cả thí sinh. Vì vậy, các người đẹp cần tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng với tinh thần khiêm nhường, cầu thị; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái để vượt qua thử thách, thực hiện tốt vai trò của mình, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ mà cả chặng đường tiếp theo.

Tại buổi gặp gỡ, tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, á hậu 2 Lê Phương Nghi và các Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, những trải nghiệm đáng nhớ và dự định trong nhiệm kỳ mới.

Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống màu đỏ, gợi nhắc đến Hải Phòng - địa phương đăng cai cuộc thi năm nay, Nguyễn Yến Trang thu hút sự chú ý với danh hiệu cao nhất. Cô sinh năm 2006, cao 1,71m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tại phần thi ứng xử của Top 5, trước câu hỏi về vẻ đẹp của hòa bình và cách giới thiệu giá trị ấy với bạn bè quốc tế, Yến Trang lựa chọn bắt đầu từ những điều bình dị trong cuộc sống. "Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến", cô chia sẻ.

Tân Hoa hậu cũng nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội năm 2019 như một dấu mốc thể hiện đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới. Cô khép lại phần trả lời bằng lời khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Đằng sau hình ảnh tự tin trên sân khấu, Yến Trang tự nhận mình là người ít nói, từng ngại đứng trước ống kính. Cô có ba năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đồng thời trúng tuyển Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Theo chia sẻ, được mẹ định hướng, Yến Trang lựa chọn ngành sư phạm với mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Đây cũng là một nét riêng trong hành trình của cô gái trẻ, khi danh hiệu sắc đẹp gắn với lựa chọn nghề nghiệp và mong muốn đóng góp cho giáo dục.

Sau đăng quang, hành trình của Top 3 sẽ không chỉ được nhìn nhận qua danh hiệu, mà còn qua những hoạt động, cam kết và giá trị họ tạo ra trong cộng đồng. Với Hoa hậu Việt Nam 2026, trách nhiệm đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và văn hóa Việt Nam cũng là hành trình cần được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Cùng ngắm vẻ đẹp ngọt ngào của tân hoa, á hậu cùng các người đẹp Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026:

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, á hậu 2 Lê Phương Nghi

Các Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự họp báo sau đăng quang, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Buổi họp báo diễn ra tại Hải Phòng.