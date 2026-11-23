Một công trình quen thuộc bỗng hiện lên bằng những hình ảnh chuyển động và sắc màu. Tối 22.11, đông đảo người dân, du khách tập trung trước trụ sở UBND TP.HCM để theo dõi màn trình diễn 3D mapping trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trên mặt tiền công trình, câu chuyện được kể qua hình ảnh Lạc Long Quân - Âu Cơ, ký ức Sài Gòn và cảng Sài Gòn năm xưa. Kiến trúc thành phố trở thành nơi nối những lớp thời gian, thay vì chỉ làm phông nền cho một sân khấu dựng tạm.

Trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại chương trình. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Điểm hẹn tiếp theo tại khách sạn Rex

Sau chương trình tối 22.11, hoạt động 3D mapping tiếp tục tại khu vực phía trước khách sạn Rex tối 24.11. Đây là thông tin đáng chú ý với những người chưa kịp xem đêm mở màn và đang lên kế hoạch cho Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch thành phố công bố, hai địa điểm tổ chức là phía trước trụ sở UBND TP.HCM, số 86 Lê Thánh Tôn, và phía trước khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Trong khung giờ 17 giờ đến 21 giờ 30, từ ngày 20 đến 24.11, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, điều tiết, không cho phương tiện di chuyển vào khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố trên đường Lê Thánh Tôn và khu vực khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ. Người đi xem cần tính trước điểm xuống xe, nơi gửi xe và quãng đường đi bộ; khung giờ hạn chế phương tiện không phải giờ bắt đầu từng suất trình diễn.

Ánh sáng đưa người xem đến gần câu chuyện thành phố

Điều đáng chú ý ở cách trình diễn này là công nghệ được đặt trên chính công trình gắn với đời sống đô thị. Người xem nhìn một kiến trúc vẫn gặp hằng ngày bằng một trải nghiệm khác; những hình ảnh lịch sử bước ra khỏi trang sách, xuất hiện trong không gian họ đang đứng.

Sức hấp dẫn thị giác có thể khiến người đi đường dừng lại. Để họ nhớ lâu hơn, nội dung phải đủ rõ và có câu chuyện. Hình ảnh cảng Sài Gòn, ký ức về một đô thị hội tụ nhiều dòng người, hay các biểu tượng văn hóa dân tộc có ý nghĩa khi người xem nhận ra mối liên hệ giữa quá khứ được trình chiếu với thành phố đang sống.

Từ góc độ phục vụ công chúng, một chương trình giữa không gian đô thị còn cần những điều rất cụ thể: lối đi thông thoáng, thông tin lịch diễn dễ tìm, điểm nhìn phù hợp và hướng dẫn đủ rõ cho gia đình đưa trẻ nhỏ, người lớn tuổi cùng tham dự. Trải nghiệm văn hóa bắt đầu trước khi ánh đèn bật lên.

Một đêm trình diễn đẹp khiến công chúng muốn đến xem. Một trải nghiệm thuận tiện, có nội dung và được tổ chức chu đáo mới khiến họ muốn trở lại.