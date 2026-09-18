Sau dấu mốc nâng hạng thị trường chứng khoán, FTSE Russell đề xuất loạt hợp tác mới với Việt Nam

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu.

Tại buổi làm việc, ngoài nêu ra những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Bộ trưởng đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của FTSE Russell đối với hành trình nâng hạng TTCK Việt Nam.

“Việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho TTCK Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự đồng hành của FTSE Russell đối với hành trình nâng hạng TTCK Việt Nam (Ảnh: UBCKNN).

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao trong giai đoạn tới, việc nâng hạng TTCK đã diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên 3 trụ cột: tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Đồng thời, Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp niêm yết.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng mong muốn FTSE Russell tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường, hỗ trợ Việt Nam duy trì thứ hạng thị trường mới nổi thứ cấp và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai.

Đáp lại mong muốn từ phía Việt Nam, Lãnh đạo FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tập trung phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu.

Bà Fiona Bassett đồng thời đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài.

Mục tiêu là hình thành công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình xác lập giá, kết nối thanh khoản hai chiều và mở rộng sự tham gia của dòng vốn nước ngoài. Việc triển khai cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các sở giao dịch và thành viên thị trường để rà soát đầy đủ yêu cầu pháp lý và điều kiện vận hành.

Lãnh đạo FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác giữa hai bên (Ảnh: UBCKNN).

Tiếp thu các đề xuất, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tập trung vào năm định hướng lớn để hoàn thiện thể chế TTCK.

Các giải pháp bao gồm: tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch; xử lý các vướng mắc để tăng độ mở và thanh khoản; đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.