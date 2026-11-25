Lô xe Toyota Highlander 2016 bị bỏ quên tại Hải Phòng được đấu giá

Theo thông báo ngày 9/11 của Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tài sản đưa ra đấu giá gồm 4 ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Highlander, xuất xứ Mỹ, sản xuất năm 2016, sử dụng động cơ dung tích 2.700cc. Số xe này là tài sản tồn đọng đóng trong container số MRKU3303180 thuộc vận đơn số 955884400 vận chuyển trên tàu Warnow Mate chuyến 1609, nhập cảnh cảng Tân Vũ, Hải Phòng ngày 10/05/2016.

Số xe được chia thành hai lô, mỗi lô gồm hai chiếc và được bán theo hình thức đấu giá cả lô.

4 chiếc Toyota Highlander 2016 bị bỏ quên tại Hải Phòng được đấu giá.

Cụ thể, lô tài sản thứ nhất gồm hai xe có số khung lần lượt là 5TDZARFH6GS018418 và 5TDZARFH1GS018102, giá khởi điểm 720 triệu đồng. Lô thứ hai gồm hai xe mang số khung 5TDZARFH1GS018326 và 5TDZARFH9GS018302, giá khởi điểm 640 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là cả bốn chiếc xe đều được giới thiệu còn mới 100%, chưa qua sử dụng dù đã được sản xuất từ năm 2016. Đây là tình trạng khá đặc biệt trên thị trường ô tô, nhất là với một mẫu SUV nhập khẩu từ Mỹ đã có tuổi đời khoảng một thập kỷ.

Điểm đáng chú ý là cả bốn chiếc xe đều được giới thiệu còn mới 100%, chưa qua sử dụng.

Toyota Highlander thuộc phân khúc SUV cỡ trung, hướng đến nhóm khách hàng gia đình tại thị trường Mỹ. Thế hệ thứ ba của mẫu xe này (mã XU50) ra mắt từ năm 2013, có cấu hình 7 chỗ ngồi, thiết kế bề thế với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha vuốt về hai bên và thân xe tạo hình bằng những đường gân dập nổi.

Tại Mỹ, Highlander 2016 có nhiều phiên bản động cơ, trong đó bản 2.7L sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất khoảng 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. So với bản V6 3.5L, động cơ 2.7L có sức mạnh khiêm tốn hơn, phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình thông thường.

Những chiếc xe trong lô đấu giá thuộc phiên bản 2.7L, cấu hình trang bị không cao. Theo thông tin từ người mua, xe sử dụng ghế chỉnh cơ, chìa khóa cơ, không có cửa sổ trời và hệ thống âm thanh JBL. Một số tiện nghi thường xuất hiện trên các phiên bản cao hơn cũng không được trang bị.

Toyota Highlander mới 100% hiếm trên thị trường, người trúng đấu giá rao bán lại 1,6 tỷ đồng

Trao đổi với VietNamNet, anh Minh Đức (Hải Phòng), người trúng đấu giá hai trong tổng số bốn chiếc Toyota Highlander, cho biết phiên đấu giá thu hút khoảng 12 người tham gia. Mức giá trả trong quá trình đấu giá tăng khá nhanh, cho thấy sự quan tâm của một bộ phận người kinh doanh và người chơi xe đối với lô tài sản đặc biệt này.

Anh Đức cho biết hai chiếc xe mình mua thuộc phiên bản thiếu trang bị. Sau khi trúng đấu giá, anh đã đầu tư bổ sung một số tiện nghi và chức năng "option bản đủ" trước khi đưa xe ra thị trường.

Hiện mỗi chiếc Highlander được anh Đức chào bán với giá 1,6 tỷ đồng.

Hiện mỗi chiếc Highlander được anh Đức chào bán với giá 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu khách hàng chấp nhận mua xe trong tình trạng chưa nâng cấp thêm trang bị, mức giá sẽ thấp hơn.

Theo anh Đức, hai chiếc xe còn lại trong lô đấu giá được khách hàng tại TP.HCM mua lại để phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân.

Mức giá 1,6 tỷ đồng/chiếc gây chú ý khi đặt cạnh mặt bằng giá Toyota Highlander 2016 đã qua sử dụng trên thị trường. Hiện những chiếc xe cùng đời, sử dụng động cơ 2.7L thường được chào bán ở vùng giá 700 triệu đồng, tùy tình trạng, số km vận hành và trang bị.

Trên thị trường Việt Nam, Toyota Highlander vốn là mẫu SUV không phổ biến như Fortuner hay các dòng xe 7 chỗ được phân phối chính hãng.

Như vậy, giá chào bán của những chiếc xe mới 100% sau khi được bổ sung tiện nghi cao hơn đáng kể so với xe cũ cùng đời. Dù có lợi thế về tình trạng chưa qua sử dụng, mức giá này vẫn là một thách thức trong việc tìm kiếm khách hàng, bởi người mua phải cân nhắc giữa giá trị của một chiếc xe còn mới và tuổi đời sản xuất đã khoảng 10 năm.

Trên thị trường Việt Nam, Toyota Highlander vốn là mẫu SUV không phổ biến như Fortuner hay các dòng xe 7 chỗ được phân phối chính hãng. Phần lớn xe Highlander xuất hiện trong nước là xe nhập khẩu tư nhân từ Mỹ, số lượng không nhiều. Nguồn cung xe đã qua sử dụng cũng khá hạn chế, người mua không có quá nhiều lựa chọn về phiên bản, năm sản xuất và tình trạng xe.

Đặc biệt, những chiếc Highlander sản xuất năm 2016 nhưng chưa qua sử dụng như lô xe đấu giá tại Hải Phòng càng hiếm gặp. Thông thường, xe có tuổi đời gần 10 năm đã trải qua nhiều năm vận hành, dù số km thấp cũng khó giữ được tình trạng như xe chưa lăn bánh. Vì vậy, việc xuất hiện cùng lúc bốn chiếc Highlander mới 100% tạo sự chú ý riêng trên thị trường xe cũ.

Dù vậy, xe mới 100% không đồng nghĩa với xe vừa xuất xưởng. Những chiếc ô tô lưu kho lâu năm vẫn có thể phát sinh vấn đề ở lốp, gioăng cao su, hệ thống nhiên liệu, chất lỏng và các chi tiết chịu ảnh hưởng của thời gian. Người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng thực tế, hồ sơ pháp lý và khả năng đăng ký lưu hành trước khi quyết định.

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