Sau đàm phán ba bên, đặc phái viên Mỹ đến Moscow

Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (áo trắng, bên phải) đón hai Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow, Nga, ngày 12-11. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, đón phái đoàn Mỹ tại sân bay ở Moscow có ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

Chuyến thăm diễn ra sau khi kết thúc đàm phán ba bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, phái đoàn Mỹ và lãnh đạo Nga dự kiến thảo luận tại Moscow các chủ đề đã trao đổi trong cuộc đàm phán ở Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11-11.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ phản hồi của Moscow đối với các đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển. Các đề xuất này được đưa ra tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi.

Theo kế hoạch, sau cuộc gặp tại Moscow, hai đặc phái viên Mỹ sẽ tới Dublin, Ireland, để thông báo với Tổng thống Zelensky kết quả trao đổi với phía Nga và tiếp tục thảo luận các đề xuất hòa bình.