Sau đám cưới, Phương Mỹ Chi về quê người thương, nhất định phải thử những món ngon này

Phương Mỹ Chi và Bảo Định (SN 1994, quê Khánh Hòa) đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi cùng xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương. Trong sản phẩm âm nhạc, cả hai có những khoảnh khắc tình tứ, thậm chí còn tái hiện một “đám cưới” khiến người xem thích thú.

Khoảnh khắc đam cưới của Phương Mỹ Chi và người thương trong MV Thiên đường với người thương

Và nếu một ngày nào đó có dịp theo người thương về quê Khánh Hòa, khi ấy, ngoài việc khám phá cảnh đẹp, nữ ca sĩ chắc chắn không nên bỏ qua những món ăn mang đậm hương vị địa phương. Đặc biệt, nhiều món ăn dân dã đã trở thành “đặc sản” gắn liền với tên tuổi của từng vùng đất, rất đáng để thử trong một chuyến về quê người thương.

Bún cá, bánh canh chả cá - hương vị quen thuộc của phố biển

Bánh canh chả cá Nha Trang. Ảnh: Sưu tầm

Nhắc đến ẩm thực Khánh Hòa, bún cá và bánh canh chả cá là những món khó bỏ qua. Đây đều là những món ăn quen thuộc với người dân địa phương và được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Nha Trang.

Một tô bún cá thường có nước dùng thanh, cá và chả cá, ăn kèm rau sống. Trong khi đó, bánh canh chả cá tạo dấu ấn với những miếng chả cá dai thơm cùng phần nước dùng đậm vị.

Đây cũng là kiểu món ăn khá hợp cho một buổi sáng khám phá phố biển: không quá cầu kỳ nhưng đủ để thực khách cảm nhận hương vị đặc trưng của vùng đất.

Bánh căn - món nhỏ nhưng dễ gây thương nhớ

Bánh căn Nha Trang. Ảnh: Sưu tầm

Bánh căn là một món ăn dân dã quen thuộc ở khu vực Nam Trung Bộ và cũng xuất hiện trong đời sống ẩm thực Khánh Hòa. Những chiếc bánh nhỏ được đổ trong khuôn, thường kết hợp với trứng, hải sản hoặc các loại nhân khác, sau đó ăn cùng nước chấm và rau sống.

Điểm thú vị của bánh căn nằm ở cách ăn. Bánh vừa ra lò còn nóng, phần đáy hơi giòn nhưng bên trong mềm, kết hợp cùng nước chấm tạo nên một món ăn nhẹ nhưng khá cuốn.

Nếu Phương Mỹ Chi có một buổi chiều thong thả dạo quanh phố biển cùng Bảo Định, một đĩa bánh căn nóng hổi cũng là trải nghiệm ẩm thực mang màu sắc địa phương đáng thử.

Nem nướng Ninh Hòa - đặc sản đã được vinh danh

Nem nướng Ninh Hòa. Ảnh: báo Thanh Niên

Rời Nha Trang, hành trình khám phá ẩm thực Khánh Hòa có thể ghé Ninh Hòa để thử nem nướng. Đây là một trong ba món của Khánh Hòa được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam vinh danh trong nhóm ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, cùng với bún lá cá dầm Ninh Hòa và gỏi cá mai Nha Trang.

Nem nướng được làm từ thịt heo, bì, mỡ cùng các loại gia vị, sau đó nướng trên than hồng. Món ăn thường được dùng cùng rau sống, bún, bánh tráng và nước chấm.

Không chỉ là một món ăn, nem nướng Ninh Hòa còn là một trong những cái tên thường được nhắc đến khi nói về đặc sản Khánh Hòa.

Gỏi cá mai - thử vị biển theo cách rất riêng

Gỏi cá mai Nha Trang. Ảnh: Sưu tầm

Nếu muốn cảm nhận rõ hơn hương vị biển Khánh Hòa, gỏi cá mai Nha Trang là món đáng chú ý. Cá mai được rút xương, sơ chế rồi kết hợp với các loại gia vị, rau thơm, đậu phộng và thính. Khi ăn, thực khách thường cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm với nước chấm đặc trưng.

Gỏi cá mai cũng nằm trong nhóm ba món đặc sản Khánh Hòa được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Món ăn giữ được vị tươi, ngọt của cá và tạo nên sự hài hòa khi kết hợp với các nguyên liệu đi kèm.

Với một người lần đầu về quê người thương, thử món ăn đặc trưng của vùng đất cũng là một cách khá thú vị để hiểu thêm về văn hóa địa phương.

Tôm hùm Bình Ba - đặc sản nổi tiếng của vùng biển đảo

Tôm hùm Bình Ba. Ảnh: Sưu tầm

Nếu đã nhắc đến đặc sản biển Khánh Hòa thì không thể bỏ qua tôm hùm Bình Ba. Báo Khánh Hòa và Cổng thông tin du lịch tỉnh đều giới thiệu tôm hùm Bình Ba như một đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Tôm hùm có thể được chế biến theo nhiều cách như hấp hoặc nướng. Thịt tôm chắc, ngọt, đặc biệt phù hợp với những bữa ăn mang màu sắc trải nghiệm biển đảo.

Từ món ăn bình dân như bánh căn, bún cá đến nem nướng Ninh Hòa, gỏi cá mai hay tôm hùm Bình Ba, ẩm thực Khánh Hòa cho thấy sự đa dạng của một vùng đất có cả biển, đảo, đồng bằng và những khu vực giàu sản vật khác. Báo Khánh Hòa cũng nhận định ẩm thực địa phương hình thành những sắc thái riêng từ biển đảo, đồng bằng đến núi rừng.