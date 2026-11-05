Sau đà tăng của giá vonfram, đâu là động lực tăng trưởng tiếp theo của MSR?

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận doanh thu 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỷ đồng, lần lượt vượt 27% và 74% so với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kịch bản cao trong kế hoạch cả năm 2026.

Kết quả này được thúc đẩy bởi giá vonfram tăng mạnh, sản lượng tiêu thụ cải thiện và hoạt động chế biến được mở rộng. Riêng quý III/2026, doanh thu MSR đạt 14.557 tỷ đồng, trong khi NPAT Pre-MI đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước.

Bước sang năm 2027, trong bối cảnh giá vonfram có thể thấp hơn năm 2026, MSR kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ gia tăng sản lượng, mở rộng nguồn nguyên liệu và khai thác hiệu quả hơn năng lực chế biến hiện có.

Nâng công suất, gia tăng sản lượng trong năm 2027

Trong quý III/2026, giá APT, một sản phẩm vonfram được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp, đạt bình quân 3.129 USD/mtu. Khi đánh giá triển vọng năm 2027, Ban điều hành MSR sử dụng giả định giá APT khoảng 2.300–2.500 USD/mtu, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá quý III/2026.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận có thể tiếp tục tăng trưởng nhờ sản lượng cao hơn. Ngay cả trong kịch bản giá APT giảm xuống 1.700 USD/mtu, Ban điều hành đánh giá kết quả kinh doanh năm 2027 vẫn có khả năng tương đương mức dự kiến của năm 2026.

Theo chia sẻ tại sự kiện Community Day quý III/2026, sản lượng vonfram của MSR dự kiến tăng từ khoảng 6.000 tấn trong năm 2026 lên gần 8.000 tấn vào năm 2027. Doanh nghiệp đang triển khai mở rộng công suất chế biến oxit vonfram lên khoảng 8.000 tấn mỗi năm, dự kiến đưa công suất mở rộng vào vận hành trong những tháng đầu năm 2027. MSR cũng đang nghiên cứu phương án nâng công suất lên 10.000 tấn trong vòng 18–24 tháng và tiếp tục mở rộng trong dài hạn.

Việc tăng sản lượng được kỳ vọng sẽ giúp MSR bù đắp một phần tác động nếu giá vonfram giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mới bắt đầu hưởng lợi rõ rệt từ mức giá APT trên 3.000 USD/mtu vào cuối quý II/2026, thay vì trong cả năm. Vì vậy, việc duy trì sản lượng cao hơn trong năm 2027 có thể tạo thêm đóng góp cho kết quả kinh doanh.

Để đáp ứng kế hoạch sản xuất, MSR đang mở rộng nguồn cung nguyên liệu từ cả mỏ Núi Pháo và các đối tác quốc tế. Hiện doanh nghiệp thu mua tinh quặng từ khoảng 30 đối tác trên thế giới. Trong quý III/2026, lượng tinh quặng mua từ bên ngoài tăng 78% so với cùng kỳ.

Theo Ban điều hành, việc tăng sử dụng tinh quặng từ Núi Pháo có thể hỗ trợ khả năng sinh lời nhờ biên lợi nhuận cao hơn, trong khi nguồn nguyên liệu quốc tế giúp doanh nghiệp gia tăng sản lượng chế biến mà không chỉ phụ thuộc vào hoạt động khai thác tại mỏ.

Đơn hàng năm 2027 gần kín, củng cố triển vọng kinh doanh

Bên cạnh kế hoạch nâng công suất, MSR cũng ghi nhận nhu cầu cao từ khách hàng quốc tế. Theo Ban điều hành, lượng đơn hàng cho năm 2027 gần như đã kín. Doanh nghiệp chỉ dành lại một phần sản lượng để đáp ứng nhu cầu mua hàng ngắn hạn và đã phải từ chối một số đề nghị hợp tác do nhu cầu vượt khả năng cung ứng hiện tại.

Đây là một trong những cơ sở hỗ trợ kế hoạch nâng sản lượng lên gần 8.000 tấn trong năm 2027, đồng thời cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm vonfram của MSR tại các thị trường quốc tế.

Các quan hệ hợp tác dài hạn cũng góp phần củng cố hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tháng 10/2026, Elmet Group (Mỹ) hoàn tất khoản đầu tư 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% cổ phần MSR, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD. Đi cùng giao dịch là các thỏa thuận thương mại có thời hạn hơn tám năm, với khối lượng tương đương khoảng 1.250 tấn vonfram quy đổi theo WO₃ mỗi năm.

Hợp tác với Elmet không chỉ mang lại nguồn vốn đầu tư mà còn giúp MSR mở rộng quan hệ thương mại dài hạn, kết nối nguồn nguyên liệu với hoạt động chế biến tại Việt Nam và khách hàng tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó, hợp tác với GB Innovation giúp MSR có thêm nguồn tinh quặng từ Hàn Quốc để chế biến tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ kế hoạch mở rộng sản lượng và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu.

Những hợp tác này cho thấy MSR đang từng bước mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, kết hợp năng lực chế biến tại Việt Nam với nguồn nguyên liệu và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn.

Với lượng đơn hàng năm 2027 gần kín, kế hoạch gia tăng sản lượng và mạng lưới đối tác quốc tế ngày càng mở rộng, MSR có thêm cơ sở để kỳ vọng duy trì kết quả kinh doanh tích cực ngay cả khi giá vonfram thấp hơn năm 2026. Tuy nhiên, triển vọng thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá, tiến độ mở rộng công suất và khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu.