Sáu cuộc đời được 'hồi sinh' nhờ tạng hiến của nam thanh niên chết não

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh

Bệnh viện E cho biết, vào khoảng 00 giờ 23 phút ngày 01/10/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp đuối nước với tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch... Lập tức, quy trình “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt, bắt đầu cuộc đua nghẹt thở để giữ lại nhịp đập sự sống cho người bệnh.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn bằng những nhịp ép tim ngoài lồng ngực liên tục, dùng thuốc trợ tim và sốc điện chuyển nhịp kịp thời, nhịp đập tự nhiên của trái tim bệnh nhân đã quay trở lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian thiếu máu nuôi dưỡng trước đó đã để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ các cơ quan.

Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh…; tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành GS.TS Nguyễn Quốc Kính - Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, và cùng nhiều chuyên gia khác hội chẩn đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất.

Các phương tiện, máy móc tiên tiến cho hồi sức được sử dụng tối đa tối đa: hệ thống máy ECMO hồi sinh tim phổi, lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy bảo vệ não... được triển khai. Với sự khẩn trương tích cực hồi sức, sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, kinh nghiệm các chuyên gia, tim, thận, gan đã được cứu và duy trì chức năng dưới sự hỗ trợ của máy ECMO. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi nặng do đuối nước, thiếu oxy đã quá nặng.

Dù được đội ngũ chuyên gia, với các biện pháp hồi sức tích cực tối đa để bảo tồn chức năng của các bộ phận trong cơ thể, người bệnh tiếp tục diễn biến xấu, thương tổn phổi và não không thể hồi phục. Các cuộc hội chẩn chuyên môn liên tục cả ngày đêm, mọi phương pháp đã được huy động tối đa để hồi sức, các chuyên gia đã xác định người bệnh rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi được bệnh viện thông báo, tư vấn, đến ngày 02/10, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân.

Chạy đua để giữ lại những tạng hiến, cuộc họp khẩn cấp online 3 miền Bắc, Trung, Nam đã được Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Ban lãnh đạo Bệnh viện E tổ chức ngay tại bệnh viện lúc rạng sáng ngày 4/10.

Ngay sau khi xác định tình trạng chết não, các chuyên gia đã thống nhất và quyết định triển khai phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể ngay sáng ngày 04/10/2026.

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tổ chức khẩn trương, chặt chẽ, với sự phối hợp của các kíp chuyên môn cao đến từ các bệnh viện, phải đảm bảo chất lượng tạng ghép, đảm bảo thời gian ngắn nhất, phù hợp nhất cho việc vận chuyển và cấy ghép.

Khoảng 10 giờ 13 phút ngày 04/10/2026, tạng tim được lấy ra và nhanh chóng được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng hệ thống ECMO tại đơn vị hồi sức tim.

Lần lượt các bộ phận cơ thể khác đã được các ekip phẫu thuật lấy ra và vận chuyển đến các bệnh viện: gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế; hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương...

Gia đình người bệnh chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện của người bệnh khi còn sống, với mong muốn sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để cứu giúp những người bệnh khác. Giờ đây, gia đình đã thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Giữa lằn ranh sinh tử mong manh, sự hy sinh thầm lặng ấy đã chứng minh một điều kỳ diệu: Sự sống không mất đi mà đang được lan tỏa, tiếp nối và khoảng cách ngàn cây số Bắc Trung Nam chỉ còn là những nhịp đập yêu thương…