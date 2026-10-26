Sau cú sốc Hormuz, Saudi Arabia đưa dầu đến Singapore dự trữ.

Tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW), Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng đã chính thức tuyên bố ý định chung về việc thiết lập cơ chế lưu trữ dầu thô chiến lược với Saudi Arabia. Đánh dấu bước khởi đầu cho thỏa thuận, Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) và Tập đoàn JTC đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Quyết định hợp tác được đưa ra trong bối cảnh tuyến đường vận tải biển chiến lược qua Eo biển Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro gián đoạn do căng thẳng quân sự gia tăng tại Trung Đông. Trước đó, khu vực châu Á phụ thuộc tới 2/3 lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, khiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và suy giảm dự trữ năng lượng trở thành bài toán cấp thiết. Hai bên dự kiến bắt đầu hoạt động lưu trữ từ nửa cuối năm 2027. Đây là bước khởi đầu để hai bên hoàn thiện các thỏa thuận cần thiết trong những tháng tới.

Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng cho biết cơ chế này sẽ giúp tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng dầu thô Saudi Arabia tại Đông Nam Á, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Singapore khi nguồn cung bị gián đoạn.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud, nhấn mạnh việc đưa nguồn cung đến gần hơn với các thị trường chủ chốt tại châu Á sẽ tăng tính linh hoạt của mạng lưới cung ứng.

Cơ sở Jurong Rock Caverns nằm sâu khoảng 150 m dưới lòng đất, có tổng sức chứa tối đa khoảng 9 triệu thùng chất lỏng hydrocarbon, bao gồm dầu thô và condensate. Tuy nhiên, đây là sức chứa của toàn bộ cơ sở, không phải lượng dầu Saudi Arabia đã cam kết đưa đến Singapore.

Saudi Aramco hiện cũng lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung bất ngờ, chính phủ hai nước này được ưu tiên mua lượng dầu dự trữ tại các cơ sở liên quan.

Trong khi đó, Nhật Bản đang thảo luận với các nước châu Á về việc tăng cường dự trữ dầu thô trong khu vực thông qua sáng kiến POWERR Asia, được Thủ tướng Sanae Takaichi đề xuất và hỗ trợ tài chính 10 tỷ USD.

Những động thái này cho thấy các nền kinh tế châu Á đang tìm cách tăng khả năng ứng phó với cú sốc nguồn cung, thông qua việc mở rộng mạng lưới dự trữ và đưa nguồn dầu đến gần các thị trường tiêu thụ hơn.