Sau cú bán tháo dữ dội, Google, Amazon và Big Tech sẽ đi về đâu?

Doanh thu từ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt vẫn không đủ giúp Intel, Amazon và Alphabet - công ty mẹ của Google - tránh khỏi làn sóng bán tháo dữ dội trên Phố Wall. Báo cáo tài chính quý mới nhất của các tập đoàn này càng làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về chi phí đầu tư ngày càng phình to và thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Chốt phiên giao dịch cuối tháng 10, áp lực bán tháo tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, trong đó Nasdaq lao dốc 2,86% xuống 25.437,00 điểm - ghi nhận ngày giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 và bốc hơi khoảng 8% so với đỉnh gần nhất, theo CNBC.

Intel lao dốc gần 29% sau khi đưa ra dự báo kém tích cực cho quý hiện tại. Doanh thu mảng điện toán khách hàng và AI vật lý giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 8,1 tỷ USD.

Cổ phiếu Amazon giảm hơn 1% sau khi kết quả kinh doanh quý III không đạt kỳ vọng. Công ty cũng ghi nhận dòng tiền tự do âm 42,4 tỷ USD và giữ nguyên dự báo chi tiêu vốn năm 2026 ở mức 220 tỷ USD.

AMD giảm gần 11%, Nvidia mất 4% và Broadcom giảm 5%.

Trước đó, Alphabet ghi nhận phiên giảm mạnh nhất từ trước đến nay sau khi kết quả kinh doanh quý III không đạt kỳ vọng, đồng thời dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD.

Các báo cáo tài chính cho thấy áp lực ngày càng lớn phía sau cơn sốt AI khi các tập đoàn điện toán đám mây phải đầu tư mạnh vào hạ tầng nhưng dòng tiền chưa đủ bù đắp chi phí. Alphabet và Amazon dự kiến tiếp tục tăng chi tiêu vốn trong năm 2027, trong khi chi phí khấu hao và vận hành ngày càng cao.

Trước khi các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh, bà Melissa Otto, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của S&P Visible Alpha, cảnh báo chi tiêu của các tập đoàn điện toán đám mây có thể vượt tốc độ tăng doanh thu, gây sức ép lên dòng tiền tự do, theo SCMP.

Sàn giao dịch chứng khoán New York American (AMEX) tại thành phố New York (Mỹ) ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Alphabet chi mạnh tay dù doanh thu đám mây tăng vọt

Doanh thu Google Cloud của Alphabet tăng hơn gấp đôi, lên 30,7 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động toàn tập đoàn tăng 30%. Tuy nhiên, chi tiêu vốn lên tới 51,4 tỷ USD, vượt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ở mức 42,3 tỷ USD. Kết quả, Alphabet ghi nhận dòng tiền tự do âm 9,1 tỷ USD trong quý.

Dù dòng tiền tự do tính trên 12 tháng gần nhất vẫn ở mức dương, đây đã là quý thứ hai liên tiếp tập đoàn công nghệ Mỹ ghi nhận chỉ số này âm.

Áp lực thanh khoản còn gia tăng bởi khoản phạt chống độc quyền 5,2 tỷ USD từ Ủy ban châu Âu (EC), cùng các cam kết mua hàng tồn kho bộ xử lý tensor (TPU). Theo ông Thomas Kurian, CEO Google Cloud, lượng hàng này đã được bảo đảm đầu ra thông qua các hợp đồng ký kết với khách hàng.

Alphabet vẫn giữ nguyên dự báo chi tiêu vốn cả năm trong khoảng 195-205 tỷ USD. Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi cảnh báo khoản chi này sẽ tăng đáng kể trong năm 2027, kéo theo chi phí khấu hao cao hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều hơn hạ tầng điện toán của bên thứ ba cũng có thể làm giảm biên lợi nhuận mảng điện toán đám mây trong ngắn hạn.

Alphabet - công ty mẹ của Google đã mất tới 500 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Một yếu tố khác gây sức ép lên Alphabet là đà tăng trưởng của mảng tìm kiếm cốt lõi đang chậm lại. Doanh thu từ hoạt động này tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 17% trong quý II và 19% trong quý I.

Giám đốc kinh doanh Philipp Schindler lý giải tốc độ tăng trưởng giảm so với quý trước một phần do biến động tỷ giá và khả năng kiếm tiền thấp hơn từ các truy vấn trên Google AI Mode.

Tuy nhiên, những con số này vẫn làm dấy lên lo ngại về động lực tăng trưởng của nguồn thu chủ lực Alphabet, trong bối cảnh người dùng Internet ngày càng chuyển sang AI để tìm kiếm thông tin.

Amazon bảo vệ kế hoạch đầu tư vốn kỷ lục

Amazon cũng cho thấy sự tương phản giữa hoạt động kinh doanh khởi sắc và áp lực chi tiêu ngày càng lớn. Doanh thu Amazon Web Services (AWS) tăng 39,3%, lên 46 tỷ USD, đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong gần 5 năm. Nhờ đó, biên lợi nhuận hoạt động toàn tập đoàn đạt mức kỷ lục 13,9%.

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư mạnh tay vào AI đang bào mòn lượng tiền mặt của doanh nghiệp. Trong 12 tháng kết thúc ngày 30/9, Amazon ghi nhận dòng tiền tự do âm 42,4 tỷ USD, đảo chiều đáng kể so với mức dương 14,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng 29%, lên 168,3 tỷ USD.

Amazon hiện bảo vệ các yêu cầu vốn kỷ lục của mình. Ảnh: Reuters.

Amazon giữ nguyên dự báo chi tiêu vốn bằng tiền mặt cả năm ở mức khoảng 220 tỷ USD. CEO Andy Jassy phát tín hiệu khoản đầu tư trong năm 2027 sẽ tiếp tục tăng đáng kể, đồng thời bác bỏ những hoài nghi của giới đầu tư về khả năng tài trợ cho kế hoạch này.

"Chúng tôi có đủ khả năng tài trợ cho kế hoạch này", ông Jassy khẳng định.

Dù doanh thu AWS vượt dự báo đồng thuận của giới phân tích, con số này vẫn thấp hơn ngưỡng tăng trưởng 42% mà những nhà phân tích lạc quan nhất kỳ vọng. Nhìn xa hơn áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, ông Jassy dự báo tốc độ tăng trưởng của AWS sẽ vượt 40% trong cả hai năm 2027 và 2028.

Intel chịu sức ép từ dự báo kém khả quan

Trong khi đó, Intel phải đối mặt với những khó khăn riêng trong hoạt động kinh doanh. Dự báo kết quả quý IV của nhà sản xuất chip này đều thấp hơn kỳ vọng Phố Wall trên nhiều chỉ tiêu.

Intel dự kiến doanh thu quý IV đạt 15-16 tỷ USD, trong khi lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,25 USD. Cả hai chỉ tiêu đều thấp hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận do Goldman Sachs tổng hợp, lần lượt là 17 tỷ USD và 0,43 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Intel lao dốc 29%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1970 trong phiên giao dịch ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Dù doanh thu mảng trung tâm dữ liệu và AI của Intel tăng vọt 78% trong quý III, doanh thu nhóm Điện toán khách hàng và AI vật lý (Client Computing and Physical AI Group) - bao gồm chip dành cho máy tính cá nhân (PC) - lại giảm 5%.

Ban lãnh đạo Intel cho biết giá bộ nhớ tăng cao và ngân sách công nghệ thông tin của doanh nghiệp bị hạn chế đang ảnh hưởng đến nhu cầu PC. Công ty dự báo lượng PC xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 10% trong năm 2027.

Những hạn chế trong khâu sản xuất và đóng gói chip cũng cản trở khả năng giao hàng bộ xử lý dành cho máy chủ. Intel cho biết sự cố tại cơ sở sản xuất ở Kiryat Gat, Israel, dự kiến khiến doanh thu quý IV giảm khoảng 300 triệu USD. Tác động tương tự có thể tiếp tục xuất hiện trong quý kế tiếp.

Microsoft vượt trội nhờ khả năng tạo dòng tiền

Trái ngược với những khó khăn về dòng tiền của các tập đoàn công nghệ lớn khác, Microsoft cho thấy khả năng tài trợ cho các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn từ hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Doanh thu Microsoft Azure tăng 48%, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 58 tỷ USD. Con số này dễ dàng bù đắp khoản chi 39,4 tỷ USD cho tài sản cố định và thiết bị, giúp tập đoàn phần mềm Mỹ tạo ra 18,6 tỷ USD dòng tiền tự do trong quý kết thúc vào tháng 9.

Giám đốc tài chính Amy Hood nhắc lại rằng Microsoft kỳ vọng tiếp tục duy trì dòng tiền tự do dương trong năm tài chính 2027. Bà cho biết chi tiêu vốn trong quý kết thúc vào tháng 12 sẽ vượt 50 tỷ USD, bao gồm cả các hợp đồng thuê tài chính.

Một số đợt bàn giao năng lực điện toán từ các nhà cung cấp bên thứ ba cũng đã được điều chỉnh, chuyển sang nửa cuối năm tài chính.