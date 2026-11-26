Sầu riêng Việt muốn giữ thị trường, phải vượt rào cản chất lượng ảnh: minh họa

Chất lượng và truy xuất nguồn gốc thành phép thử của ngành

Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến 2,08 triệu tấn. Trong 9 tháng năm 2026 kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Ngành hàng đang đối mặt biến đổi khí hậu, dịch hại phức tạp và rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng như Cadimi và chất cấm Vàng O.

Đại diện HTX Phú Hộ, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông tin kiểm tra dư lượng Cadimi khiến nhiều nhà vườn lo lắng, nhất là khi gần đến thời điểm thu hoạch, tiêu thụ. Nông dân chưa hiểu rõ nguyên nhân, cách kiểm soát và khắc phục Cadimi.

Tại Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, tốc độ mở rộng diện tích quá nhanh, đầu tư chất lượng chưa theo kịp. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, tỷ lệ sầu riêng đạt loại A còn thấp, ảnh hưởng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo ông Mạnh, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đẩy mạnh sản xuất sầu riêng. Trung Quốc - thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng nghiên cứu phát triển sản xuất trong nước. Vì vậy, ngành hàng sầu riêng cần chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang nâng chuẩn sản xuất.

Tổ chức vùng nguyên liệu, nâng giá trị chế biến

Đồng Tháp đang xây dựng mô hình “vùng nguyên liệu có tổ chức”, nhằm kiểm soát chất lượng từ sản xuất đến tiêu thụ. Ông Lê Chí Thiện, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, Sở phối hợp Chi cục Trồng trọt, doanh nghiệp và hợp tác xã tìm giải pháp nâng hiệu quả quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát nông sản phục vụ xuất khẩu.

Trong mô hình, doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào và thu mua sản phẩm; hợp tác xã tổ chức nông dân tham gia; người dân sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn của doanh nghiệp; nhà khoa học chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu nhà nhập khẩu. Nhà nước kết nối, hỗ trợ cơ chế, nguồn lực và giám sát tuân thủ tiêu chuẩn, sử dụng vật tư.

Bà Ngô Tường Vy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho rằng, mã số vùng trồng là điều kiện quan trọng để tiếp cận thị trường. Với sản xuất nhỏ lẻ, nông dân khó tự hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nếu thiếu doanh nghiệp đồng hành. Bà Vy ví mã số vùng trồng như “căn cước công dân của nông sản”, không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu.

Chánh Thu bố trí nhân sự tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ nhà vườn hoàn thiện thủ tục, ghi nhật ký canh tác. Doanh nghiệp tập hợp hộ sản xuất theo xã, hình thành vùng trồng từ 10 ha trở lên, khuyến khích lập hợp tác xã và phát huy vai trò thương lái để duy trì liên kết phù hợp tập quán địa phương.

Theo bà Vy, Chánh Thu gần như hỗ trợ toàn bộ chi phí, thủ tục xây dựng mã số vùng trồng; đổi lại, nông dân cam kết tuân thủ quy trình canh tác. Tuy nhiên, mã số chỉ là bước đầu; điều quan trọng là duy trì liên kết lâu dài, hài hòa lợi ích giữa nhà vườn và doanh nghiệp.

Bên cạnh chất lượng vùng trồng, chế biến sâu là hướng đi cần được thúc đẩy. Bà Ngô Tường Vy cho biết, doanh nghiệp Việt Nam hiện chủ yếu cung cấp nguyên liệu, chưa khai thác hiệu quả thị trường tiêu dùng cuối cùng. Khoảng 90-95% sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc được cung cấp dưới dạng nguyên liệu. Sau nhập khẩu, doanh nghiệp Trung Quốc đóng gói dưới thương hiệu riêng và phân phối vào siêu thị; số doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm mang thương hiệu của mình trực tiếp lên kệ còn hạn chế.

Một rào cản là chênh lệch thuế nhập khẩu giữa nguyên liệu và thành phẩm, khiến sản phẩm chế biến, đóng gói hoàn chỉnh tại Việt Nam bất lợi về cạnh tranh. Chánh Thu đang cân nhắc đầu tư chế biến, đóng gói trong nước hoặc xây dựng nhà máy đóng gói tại Trung Quốc để tận dụng lợi thế thị trường.

Bà Vy cho rằng, nếu chỉ xuất khẩu nguyên liệu, phần lớn giá trị ở khâu hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu sẽ thuộc về doanh nghiệp tại thị trường nhập khẩu. Trong khi đó, đầu tư chế biến đòi hỏi vốn, công nghệ, nguồn cung đạt chuẩn và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp từng nhóm khách hàng. Doanh nghiệp cần tính toán kỹ quy mô đầu tư, lựa chọn thị trường và phương thức phân phối.

Bà Vy đánh giá, bánh và kem sầu riêng có triển vọng tại châu Á, châu Âu và Mỹ nếu điều chỉnh hương vị phù hợp thị hiếu. Đây là hướng Thái Lan đã triển khai khá thành công. Doanh nghiệp Việt cần đầu tư công nghệ, nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất, chế tác và thương hiệu để chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang sản phẩm giá trị cao.

Bà Vy kiến nghị, Nhà nước hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện tiếp cận vốn để doanh nghiệp đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng giá trị gia tăng.

Về quản lý, ông Nguyễn Quốc Mạnh cho biết, sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết 36 đã có 2.225 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đăng ký trên hệ thống mới. Việc cấp mã số vùng trồng được giao cho UBND cấp xã, với thời hạn 3 tháng để hậu kiểm.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tham mưu ban hành tiêu chuẩn về cây đầu dòng, vườn cây và cây giống sầu riêng; đồng thời nghiên cứu tiêu chuẩn cây gốc ghép, cần thiết với sầu riêng và các cây nhân giống vô tính.

Để chuyển đổi xanh, ông Mạnh đề nghị, nhà khoa học chọn tạo giống mới chất lượng cao, phù hợp điều kiện sinh thái; đẩy mạnh chế biến sâu, khai thác phụ phẩm, kiểm soát an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Nhưng khả năng giữ thị trường, nâng giá trị và vị thế sẽ phụ thuộc vào chất lượng, vùng nguyên liệu, chế biến và thương hiệu, thay vì tiếp tục mở rộng diện tích.