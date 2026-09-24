Sau cơn mưa, học sinh phát hiện rùa mỏ vẹt quý hiếm giữa vườn

Bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng. Ảnh:NVCC.

Ngày 24/9, UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một cá thể rùa mỏ vẹt quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao, phối hợp với lực lượng chức năng đưa về môi trường tự nhiên.

Trước đó, sau cơn mưa ngày 22/9, một nhóm học sinh ở bản Xốp Pu trong lúc đi thăm vườn phát hiện cá thể rùa mỏ vẹt. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, các em báo với Ban Quản lý bản và bàn giao cá thể rùa.

Sau đó, ông Cụt Khánh Liễu, Phó bản Xốp Pu, chủ động đưa cá thể rùa đến UBND xã Yên Na bàn giao cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác định cá thể rùa đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Tương Dương, Công an xã Yên Na, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương cùng người giao nộp sau đó đưa cá thể rùa đến khu vực rừng phù hợp để thả về tự nhiên, bảo đảm điều kiện sinh sống và phát triển.

Cá thể rùa mỏ vẹt.

Việc các em học sinh chủ động phát hiện, bảo vệ và giao nộp động vật hoang dã có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã và hệ sinh thái tự nhiên.

UBND xã Yên Na tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định. Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.