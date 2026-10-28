Sau Côn Đảo, VTV tiếp tục đưa khán giả khám phá cuộc sống của động vật hoang dã ở vườn quốc gia Cát Tiên

Chắc khán giả cả nước chưa thể quên được những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc của thiên nhiên Côn Đảo tại Vietnam Wild Live mùa 1 vào tháng 6/2026, chạm hơi thở thiên nhiên qua từng âm thanh của các loài chim trên Hòn Trứng, từng bước đi đầu đời của loài rùa biển hay những rạn san hô ngoài khơi Côn Đảo.

Tiếp nối thành công của mùa 1, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục hành trình Vietnam Wild Live tại một vùng đất mà thiên nhiên không kém phần hùng vĩ và bí ẩn. Đó là Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc Thành phố Đồng Nai.

Khung cảnh thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Theo chia sẻ từ ekip, môi trường tự nhiên của Cát Tiên được giữ gìn khá nguyên vẹn, có thể gọi là bán hoang dã. Điều đó cho phép ekip lựa chọn góc tiếp cận phù hợp để ghi nhận các loài động vật cũng như những tập tính, hoạt động của chúng trong môi trường tự nhiên một cách chân thật.

Bên cạnh đó, VQG Cát Tiên có hệ thống camera giám sát tốt và các bẫy ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau. Các camera đã được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm nhằm phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.

Trong các phiên live liên tiếp tại Cát Tiên, khán giả xem trực tiếp và cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước… Không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, khán giả còn có cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các sinh vật: những chú cá sấu, những chú hươu với đôi mắt mơ màng, những chú chim non được chim bố mẹ rèn luyện khả năng tự lập như thế nào hay những chú vọoc đang chuyền cành… và những thử thách tự nhiên thú vị. Để tăng tính hấp dẫn chương trình sẽ tiếp cận các loài vật bằng những khuôn hình với hiệu ứng làm chậm ngay tại chỗ, những tiếp cận bám sát loài đến mức khó ngờ...

Loài cú lợn rừng.

Loài chim gõ kiến xanh cánh đỏ.

Đặc biệt trong mùa 2, chương trình có phiên trực tiếp buổi tối để khán giả cảm nhận rõ hơn sự đa dạng trong cuộc sống của các loài. Đó cũng là một điểm nhấn thú vị mà chỉ riêng Vườn Quốc gia Cát Tiên có được.

Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn xây dựng nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, để từ sự thấu hiểu sẽ hình thành ý thức bảo tồn, lan tỏa trách nhiệm gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá của đất nước. Vietnam Wild Live Cát Tiên được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTVgo từ ngày 2 đến ngày 6/11/2026.