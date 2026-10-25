Sau chuyến về thăm quê, chồng U60 đưa ra quyết định khiến vợ con sững sờ

Vợ chồng tôi đều gần 60 tuổi. Tôi nghỉ hưu trước, ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp còn chồng vẫn đi làm. Sống với nhau gần nửa đời người, dù có lúc khắc khẩu, tranh cãi vì những chuyện vụn vặt nhưng nhìn chung gia đình vẫn yên ấm.

Chúng tôi sinh được 2 con gái, đều đã lấy chồng. Một đứa sống ngay gần bố mẹ, đứa kia ở trên thành phố, tuy xa hơn nhưng vẫn tranh thủ ngày nghỉ về chơi. Thời trẻ, tôi từng áy náy vì không sinh được con trai trong khi chồng lại là "độc đinh". Nhưng mỗi lần có người nhắc đến chuyện này, ông luôn gạt đi: "Con nào chẳng là con. Con gái có hiếu còn hơn con trai mà hư".

Tôi nhớ mãi câu ấy. Các con cũng thường nhắc lại với vẻ đầy tự hào về bố. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình như vậy là viên mãn, chẳng cầu gì hơn.

Vậy mà cách đây 2 ngày, sau một chuyến họp mặt họ hàng ở quê, chồng tôi trở về với vẻ trầm ngâm. Đến tối, trước khi đi ngủ, ông bảo đã tính chuyện nhận một cháu trai họ xa ở quê làm con nuôi.

"Tôi sẽ tìm hiểu để làm giấy tờ đầy đủ. Sau này nó ở căn nhà này, lo hương hỏa cho vợ chồng mình và các cụ", ông nói.

Tôi hết sức ngạc nhiên, vội hỏi tại sao lại có quyết định như vậy, hay mấy mẹ con đã làm gì khiến ông phật lòng. Nhưng chồng tôi đáp rất dứt khoát rằng ông đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ thông báo để tôi biết. Các con gái đã đi lấy chồng, còn việc thờ cúng tổ tiên phải có con trai gánh vác.

Sau chuyến về quê, chồng tôi bất ngờ đưa ra quyết định nhận con nuôi. Ảnh minh hoạ

Nghe đến đó, tôi vừa buồn vừa khó hiểu. Vậy mấy chục năm qua, những lời ông từng nói có phải thật lòng không?

Biết chuyện, cả hai cô con gái đều bất ngờ. Đứa lớn hỏi bố có phải đang lo sau này không ai chăm sóc, hương khói? Đứa út nghẹn giọng nói: "Dù ở xa, con chưa bao giờ nghĩ lấy chồng là hết trách nhiệm với bố mẹ". Thậm chí, các con rể cũng sẵn sàng đón bát hương tổ tiên bên vợ về thờ phụng tại nhà riêng.

Nhưng chồng tôi không chấp nhận. Ông nói cả đời không có con trai đã là có lỗi với tổ tiên, bây giờ còn đủ sức thì phải thu xếp. Khi các con tiếp tục phân trần, ông buông lời dọa không để lại tài sản, nhà cửa cho chúng.

Tôi nhìn con mà không biết nói gì. Hai đứa chưa từng tham một xu tiền của bố mẹ, có khó khăn chúng cũng im lặng vượt qua. Dù lấy chồng, các con vẫn quan tâm bố mẹ từng li từng tí. Nay bỗng nhiên bố có quyết định như vậy, chúng cảm thấy tổn thương tình cảm, tổn thương lòng tự trọng là lẽ đương nhiên.

Từ hôm ấy, tôi cứ quanh quẩn nghĩ về người cháu chồng muốn nhận nuôi. Tôi không ghét cháu, nhưng tôi gần như chưa biết gì về tính nết, cuộc sống của cháu. Chồng tôi đã hình dung đến chuyện giao căn nhà và việc thờ cúng trong khi hai vợ chồng còn chưa cùng nhau bàn bạc.

Tôi cũng lo các con vì tự ái mà dần ít về. Căn nhà có thêm người nhưng bố con lại xa nhau thì tuổi già của chúng tôi sẽ ra sao?

Có lúc tôi muốn phản đối đến cùng. Nhưng rồi, nhìn chồng lặng lẽ ngồi trước bàn thờ, tôi lại tự hỏi liệu sau chuyến về quê, ông có lo mình chưa làm tròn bổn phận với tổ tiên hay không.

Chồng tôi chưa từng ngoại tình hay làm điều gì có lỗi với gia đình. Thế nhưng, quyết định đột ngột này khiến mẹ con tôi khó lòng chấp nhận. Tôi không muốn vợ chồng tuổi già vì chuyện thờ cúng mà làm tổn thương các con, nhưng cũng không biết phải nói thế nào để ông hiểu được nỗi lòng của mẹ con tôi.