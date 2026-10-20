Sau chùm ca não mô cầu tại TP.HCM, người dân đổ xô đi tiêm vaccine

Chị L.N.D.T. (ngụ TP.HCM) xin phép cho hai con đang học lớp 7 và lớp 9 nghỉ học, đồng thời nghỉ làm một buổi để đưa các bé đến Viện Pasteur TP.HCM tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Chị T. cho biết, sau khi biết thông tin về chùm ca bệnh trong trường học, chị rất lo lắng nên quyết định đưa các con đi tiêm sớm.

“Đọc thông tin thấy bệnh diễn tiến rất nhanh, có nguy cơ tử vong nên tôi không chờ đến cuối tuần mà xin nghỉ học cho con, nghỉ làm để đưa hai cháu đi tiêm ngay trong tuần”, chị T. nói.

Tại Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM, ngày thường có khoảng 15-20 người đến tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây, lượng khách tăng gấp 7-8 lần.

Người dân đi tiêm tại Viện Pasteur TP.HCM. (Ảnh minh họa)

BS.CKI Đinh Văn Thới, Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, não mô cầu là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành. Bên cạnh các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm và nâng cao sức khỏe, tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh.

Bệnh nhi đến tiêm vaccine tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

“Hiện vaccine phòng não mô cầu có thể được sử dụng cho nhiều nhóm tuổi khác nhau, tùy loại vaccine và chỉ định cụ thể. Vì vậy, người dân nên chủ động tìm hiểu và đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn phù hợp”, BS Thới nói.

Theo BS.CKI Đinh Văn Thới, vaccine không phải là thuốc điều trị có tác dụng ngay sau khi sử dụng. Sau tiêm, cơ thể cần thời gian để hình thành đáp ứng miễn dịch; một số loại vaccine còn yêu cầu tiêm nhiều mũi hoặc tiêm nhắc lại để đạt hiệu quả bảo vệ theo khuyến cáo.

Vì vậy, người dân không nên cho rằng vừa tiêm vaccine đã có thể được bảo vệ ngay lập tức trước nguy cơ lây nhiễm. Việc tiêm chủng cần được thực hiện chủ động, đúng lịch và đủ liều theo hướng dẫn. Trong thời gian chờ cơ thể hình thành miễn dịch, người dân vẫn cần duy trì các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt khi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây.

Theo BS.CKII Trần Đắc Nguyên Anh, Trưởng khoa Khám theo yêu cầu - Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi xuất hiện chùm ca bệnh não mô cầu tại một trường học ở TP.HCM, nhiều phụ huynh lo lắng, quan tâm hơn đến việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ. Điều này khiến số người đến tiêm vaccine não mô cầu tăng đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, đến thời điểm trao đổi, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chưa tiếp nhận thêm trường hợp mắc não mô cầu mới. “Việc phụ huynh quan tâm đến vaccine khi có dịch là tín hiệu tích cực, nhưng tốt hơn hết, người dân nên chủ động tiêm chủng theo lịch và hướng dẫn của bác sĩ, thay vì đợi đến khi xuất hiện ổ dịch mới bắt đầu phòng ngừa”, BS Nguyên Anh cho biết.

Không nên hoang mang, đổ xô đi tiêm vaccine não mô cầu

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết tâm lý lo lắng khiến nhiều phụ huynh đổ xô đưa con đi tiêm vaccine sau khi xuất hiện thông tin về chùm ca bệnh não mô cầu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, người dân cần bình tĩnh đánh giá nguy cơ của bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu khuyến cáo từ cơ quan y tế thay vì hành động theo tâm lý đám đông.

Theo bác sĩ Khanh, khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế có thể triển khai các biện pháp giám sát, xác định người tiếp xúc gần và chỉ định kháng sinh dự phòng cho những trường hợp phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm thứ phát. Vì vậy, người dân không nên cho rằng cứ xuất hiện ca bệnh ở một địa phương thì tất cả mọi người ở nơi khác đều cần tiêm vaccine ngay lập tức.

Ca bệnh mắc não mô cầu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. (Ảnh: BVCC)

“Việc tiêm vaccine cần được cân nhắc dựa trên độ tuổi, nguy cơ phơi nhiễm, tiền sử tiêm chủng và tư vấn của nhân viên y tế. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tập trung đông tại các điểm tiêm chỉ vì lo sợ trước thông tin dịch bệnh, tránh gây quá tải và làm gia tăng tâm lý hoang mang không cần thiết”, BS Khanh nói.

Liên quan đến chùm ca bệnh viêm não mô cầu, BS.CKII Trần Đắc Nguyên Anh cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã kịp thời đến giám sát, xử lý ổ dịch, khử khuẩn môi trường và triển khai các biện pháp dự phòng cho những người liên quan tại nơi xuất hiện chùm ca bệnh. Những trường hợp tiếp xúc cũng được theo dõi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Bác sĩ Nguyên Anh cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang đến mức cho trẻ nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh. Não mô cầu lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần, chẳng hạn qua giọt bắn khi ho, hắt hơi. Do đó, vệ sinh môi trường lớp học, thực hiện các biện pháp phòng dịch và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng bệnh đường hô hấp và tuân thủ hướng dẫn phòng dịch. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, thay vì tự điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi.