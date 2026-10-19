Sau chùm ca não mô cầu, lượng người tiêm vaccine tại TPHCM tăng gấp 8 lần

Lượng người tiêm vaccine tăng gấp 8 lần

Sáng 19/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, qua điều tra dịch tễ, ngành y tế xác định có 177 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân não mô cầu được phát hiện tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), gồm 163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú. Tất cả các trường hợp này đã được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong trường học, ngành y tế đã mở rộng việc sử dụng kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên Trường THCS Hai Bà Trưng. Tổng cộng 2.031 người đã được uống thuốc.

Song song đó, các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn môi trường, giám sát sức khỏe và theo dõi người tiếp xúc gần cũng được triển khai. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc.

Dù vậy, thông tin về chùm ca bệnh vẫn khiến không ít phụ huynh lo lắng, chủ động đưa con đi tiêm vaccine phòng bệnh.

Số người tiêm vaccine não mô cầu tăng cao. Ảnh: P.Thương.

BS.CKI Đinh Văn Thới - Phó Trưởng phòng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TPHCM cho biết, trước khi xuất hiện chùm ca bệnh, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 15–20 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, số lượng người đến tiêm tăng đáng kể. Theo thống kê tại Viện Pasteur TPHCM, trong những ngày cuối tuần vừa qua, lượt tiêm vaccine não mô cầu tăng gấp 8 lần so với các ngày trước đó.

Đưa hai con đến tiêm vaccine tại Viện Pasteur TPHCM, anh H.V.L. (ngụ phường Tân Thuận) cho biết, sau khi theo dõi thông tin về các ca mắc não mô cầu trên địa bàn, dù hai con không học tại Trường THCS Hai Bà Trưng và gia đình cũng không sinh sống gần khu vực ghi nhận ca bệnh nhưng anh vẫn lo ngại nguy cơ lây nhiễm nên quyết định cho các con tiêm phòng.

Theo BS.CKI Đinh Văn Thới, hiện nay, nhiều người dân tại TPHCM đã được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chưa tiêm phòng. Khi xuất hiện thông tin về các ca mắc bệnh, người dân mới quan tâm và chủ động tìm đến các cơ sở tiêm chủng.

Người chưa có triệu chứng vẫn có thể lây truyền vi khuẩn não mô cầu

BS.CKI Đinh Văn Thới cho biết, vi khuẩn não mô cầu có thể cư trú tại vùng mũi, họng mà không gây ra bất cứ triệu chứng nào. Người mang vi khuẩn vẫn có khả năng lây truyền cho người khác thông qua tiếp xúc gần hoặc các giọt bắn đường hô hấp, ngay cả khi chưa phát bệnh.

Trẻ tiêm vaccine não mô cầu tại Viện Pasteur TPHCM. Ảnh: P.Thương.

Theo bác sĩ, khi người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng và nhập viện, các biện pháp cách ly, điều trị mới được triển khai. điều đáng lo ngại là những trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện nhẹ thường khó được phát hiện, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Phó Trưởng phòng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TPHCM cho biết thêm, não mô cầu có nguy cơ lây lan cao tại những nơi tập trung đông người, thường xuyên tiếp xúc gần như trường học, ký túc xá, doanh trại quân đội và các khu sinh hoạt tập thể. Vì vậy, người dân không nên chỉ lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong trường học mà cần chủ động phòng bệnh tại tất cả những môi trường có nguy cơ.

Theo BS.CKI Đinh Văn Thới, bệnh não mô cầu có thể xuất hiện quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, người dân cần duy trì các biện pháp phòng bệnh thường xuyên, thay vì chỉ quan tâm khi xuất hiện ca mắc trong cộng đồng.

BS.CKI Đinh Văn Thới cho hay: "Bệnh não mô cầu đã có vaccine phòng ngừa. Việc tiêm vaccine cần được thực hiện chủ động, đúng độ tuổi và lịch tiêm khuyến cáo, không nên đợi đến khi xuất hiện ca bệnh mới đi tiêm phòng. Chúng ta nên tiêm vaccine sớm để cơ thể có thời gian tạo miễn dịch, không chỉ phòng bệnh ở thời điểm hiện tại mà còn bảo vệ sức khỏe trong thời gian tới".

Bệnh não mô cầu đã có vaccine phòng ngừa. Ảnh: P.Thương.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tiếp xúc gần khi có triệu chứng bệnh đường hô hấp và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Đối với trẻ em, phụ huynh và nhà trường cần chú ý phát hiện sớm những biểu hiện bất thường. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như: sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, sợ ánh sáng; ở trẻ nhỏ, trẻ có thể bỏ bú, quấy khóc, lừ đừ hoặc thóp phồng…cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ, não mô cầu là bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong trong vòng 24h. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh và tử vong.