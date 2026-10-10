Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Indonesia muốn vào Top 4 châu Á

HLV John Herdman quyết tâm đưa bóng đá Indonesia vươn tầm châu lục.

Sau thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia không muốn dừng lại ở vị thế hàng đầu Đông Nam Á. HLV John Herdman đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn, với tham vọng đưa bóng đá xứ vạn đảo trở thành một thế lực đáng gờm tại châu Á và từng bước khẳng định chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới.

Nhà cầm quân người Anh tin rằng, Indonesia sở hữu tiềm năng để cạnh tranh với những đội tuyển mạnh nhất châu lục. Tuy nhiên, để biến tham vọng thành hiện thực, đội bóng cần một chiến lược phát triển dài hạn, sự ổn định về chuyên môn và quá trình tích lũy kinh nghiệm ở những đấu trường đỉnh cao.

HLV John Herdman bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ tháng 1/2026, với hợp đồng kéo dài đến tháng 1/2028. Trong nhiệm kỳ của mình, chiến lược gia 51 tuổi đặt mục tiêu nâng tầm đội tuyển, xây dựng nền tảng đủ vững chắc để cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Theo Herdman, chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là bước tiến đáng khích lệ, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng của bóng đá Indonesia. Ông muốn đội tuyển tiếp tục phát triển để không chỉ duy trì vị thế tại Đông Nam Á mà còn đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao hơn.

HLV Herdman nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có đủ tài năng để trở thành một trong bốn đội hàng đầu của AFC, nhưng kinh nghiệm tham dự World Cup cũng là một mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi”.

Phát biểu này cho thấy tham vọng rõ ràng của Indonesia trong giai đoạn tới. Việc lọt vào top 4 châu Á đồng nghĩa với thách thức lớn về chất lượng đội hình, bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì phong độ trước những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, mục tiêu thường xuyên góp mặt tại World Cup cũng đòi hỏi Indonesia phải đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo ra sự tiến bộ bền vững, thay vì chỉ dựa vào thành công trong một giải đấu.