Sau Chủ tịch, vợ Tổng giám đốc DIC Corp (DIG) cũng muốn gom thêm cổ phiếu DIG

Vợ Tổng giám đốc DIC Corp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG

Sau động thái đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT, vợ Tổng giám đốc Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG) cũng đăng ký mua thêm 01 triệu cổ phiếu, trong bối cảnh thị giá DIG giảm mạnh trong gần một năm qua.

Cụ thể, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Quang Tín, Tổng giám đốc DIC Corp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,02% lên 0,14% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11.

Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 10/11. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Cường dự kiến tăng từ 3,41% lên 4% vốn điều lệ.

Gia đình Chủ tịch từng bị bán giải chấp hơn 36 triệu cổ phiếu

Động thái đăng ký mua cổ phiếu diễn ra sau giai đoạn gia đình ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu DIG. Trong nửa đầu năm 2026, gia đình ông Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu. Riêng trong giai đoạn từ ngày 27/7 đến ngày 30/7, ông Cường bị bán giải chấp thêm 5.201.800 cổ phiếu DIG, khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,06% xuống còn 3,41% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG cũng trải qua nhịp giảm sâu. Từ ngày 17/10/2025 đến ngày 8/10/2026, thị giá giảm 62,2%, từ 24.600 đồng xuống 9.300 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp tăng doanh thu, lợi nhuận quý II tăng mạnh

Động thái mua vào của Chủ tịch DIC Corp và vợ Tổng giám đốc DIG diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 của doanh nghiệp có sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 613,2 tỷ đồng, tăng 123,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên 571,2 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của DIC Corp chỉ đạt 42 tỷ đồng, giảm 60,7% so với quý II/2025.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 17,3 lần, lên 115,6 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II đạt 143,4 tỷ đồng, tăng 174,9% so với cùng kỳ năm trước.