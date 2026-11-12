Sau chiến thắng 2-0 tại Casper Cup, 4 cầu thủ này bất ngờ rút khỏi đội tuyển?

Những cái tên vừa lập công, góp sức cho chiến thắng cũng rời tuyển

4 cầu thủ được tạo điều kiện trở về CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ này đều được HLV Kim Sang-sik sử dụng trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Trong đó, Lê Giang Patrik bắt chính, Nhật Minh góp mặt ở hàng phòng ngự, Quốc Cường thi đấu ở tuyến giữa, còn Olaha Mạnh Đức được trao cơ hội đá chính và ghi bàn ngay trong ngày ra mắt đội tuyển quốc gia.

Olaha Mạnh Đức (số 17) đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT ngay ở trận ra mắt. (Ảnh: VFF)

Việc cả 4 cầu thủ cùng rời đội tuyển sau trận mở màn khiến lực lượng của HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, đây không phải những trường hợp bị loại vì lý do chuyên môn hay tự ý xin rút lui.

Vì sao HLV Kim Sang-sik đồng ý để 4 cầu thủ trở về CLB?

Lý do chính xuất phát từ lịch thi đấu của Công an TP.HCM tại đấu trường khu vực. Theo đó, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón CLB Buriram United (Thái Lan) lúc 19h30 ngày 18/11, trong khuôn khổ bảng A Shopee Cup 2026/27. Đây là trận đấu quan trọng, đòi hỏi CLB phải có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiệm vụ tại Casper Cup 2026, với trận đấu tiếp theo gặp ĐT Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Nếu tiếp tục ở lại đội tuyển, 4 cầu thủ sẽ có ít thời gian trở về CLB tập luyện, hồi phục và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đại diện Thái Lan.

Vì vậy, quyết định để Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức trở về đội bóng chủ quản được đưa ra trên cơ sở phối hợp giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB Công an TP.HCM.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận gặp ĐT Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)

Việc 4 cầu thủ rời đội cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại các phương án nhân sự cho trận đấu tiếp theo. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt là những lựa chọn còn lại. Trong khi đó, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá các phương án ở hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công.

Casper Cup 2026 là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm tra phong độ, khả năng hòa nhập của những nhân tố mới và xây dựng chiều sâu lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Việc tạo điều kiện để các cầu thủ trở về CLB cũng cho thấy bài toán phối hợp lịch thi đấu giữa đội tuyển quốc gia và các đội bóng chủ quản đang được tính toán nhằm bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên.