Sau cháy chung cư Carina TP.HCM sẽ siết chặt PCCC nhà cao tầng

Sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người tử vong, sắp tới TP.HCM sẽ ra chỉ thị về công tác PCCC.

ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM chủ trì buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza.

Ngày 29/3, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM chủ trì buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza với sự tham gia của đại diện Công an TP.HCM, Cảnh sát PCCC, Sở Xây dựng và gần 100 phóng viên các báo đài. Tại cuộc họp các phóng viên báo đài đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ cháy chung cư Carina gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản như: trách nhiệm của Sở Xây dựng, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC), chính quyền địa phương, chủ đầu tư, thông tin điều tra ban đầu…

Trả lời câu hỏi của các phóng viên Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc PCCC TP.HCM cho biết: “Thời gian xảy ra cháy tại chung cư Carina theo camera là 1h15, lực lượng PCCC nhận tin lúc 1h27, đã lập tức triển khai cứu hộ cứu nạn. Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn như vậy là do báo cháy chậm, hệ thống PCCC thời điểm đó không hoạt động, trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân là đã vô hiệu hóa hệ thống thoát nạn, đã mở hết cửa, dùng đá chèn nên tạo thành luồng khói lan lên các tầng trên”.

Từ năm 2012 đến nay đã kiểm tra PCCC tại chung cư Carina 22 lần, trong đó có 4 lần xử lý vi phạm hành chính và phạt 7 lỗi, trong đó có 3 lỗi về hệ thống phóng cháy, 2 lỗi về hệ thống thoát nạn. Gần đây nhất là tháng 12/2017, cán bộ kiểm tra xác nhận có 2 máy bơm không hoạt động. Đến thời điểm này chúng tôi chưa đình chỉ hay kỷ luật cán bộ chiến sĩ nào liên quan đến vụ cháy, không phải như thông tin trên một số tờ báo vừa qua, ông Băng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc PCCC TP.HCM thông tin về vụ cháy chung cư Carina.

Về công tác điều tra vụ cháy, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết: "Đến nay việc khám nghiệm hiện trường về cơ bản đã hoàn tất, nguyên nhân của vụ cháy xuất phát từ một xe máy trong tầng hầm, loại trừ các yếu tố gây cháy, nổ do cố ý. Các vấn đề xung quanh vụ cháy hết sức phức tạp, việc cá thể hóa trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm cần thêm thời gian để xác minh, điều tra”.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho rằng "Các vấn đề xung quanh vụ cháy hết sức phức tạp, việc cá thể hóa trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm cần thêm thời gian để xác minh, điều tra".

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay theo báo cáo của quận 8 thì cư dân chung cư đã 2 lần họp nhưng chưa bầu được ban quản trị. Do vậy chủ đầu tư thuê công ty quản lý thì cũng phù hợp quy định. Còn thông tin về việc chủ đầu tư đang tiến hành sửa chữa chung cư Carina thì Sở xây dựng chưa nghe. Sở đã có kế hoạch phối hợp với Bộ xây dựng xuống kiểm tra công trình này, tổ chức đánh giá hậu quả và đánh giá lại khả năng chịu lực của công trình”.

Kết luận tại buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, Võ Văn Hoan cho rằng qua vụ cháy chung cư Carina thấy các quy định PCCC đều đã có nhưng vấn đề là ở phối hợp giữa các cơ quan liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Vụ cháy vừa rồi, với sức nóng như vậy chắc chắn hệ thống sẽ bị ảnh hưởng, nên việc kiểm định chắc chắn phải làm, xử lý cốt bên trong rồi mới xử lý bên ngoài. Phải chỉ cho ra những khuyết tật hiện nay để nhà đầu tư sửa chữa và phải giám sát quá trình sửa chữa đó”.

Chánh văn phòng UBND TP nhấn mạnh phải làm khẩn trương để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, nhưng cũng không thể làm qua loa. Thời gian bà con được vào ở lại chung cư có thể sẽ dài hơn, TP đã yêu cầu chủ đầu tư và địa phương bố trí cho người dân chỗ ở tạm.

Chánh Văn Phòng UBND TP.HCM cho biết sắp tới TP.HCM sẽ ban hành chỉ thị về công tác PCCC.

Ông Hoan cho biết sắp tới thành phố sẽ ra chỉ thị về công tác PCCC. Lần này không chỉ là chung cư mà còn là nhà cao tầng, trong đó có 4 điểm công khai. Thứ 1: là chung cư an toàn, kém an toàn, không an toàn, tổng rà soát tất cả các chung cư và đưa ra tiêu chí. Thứ 2 là sổ tay an toàn PCCC. Thứ 3 là quy chế phối hợp các đơn vị liên quan và cuối cùng là quy trình thủ tục tổ chức cưỡng chế trong trường hợp có nguy cơ cháy nổ cao một cách nghiêm khắc.

Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng cho biết trong 3 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 120 vụ cháy (so với cùng kỳ giảm 158 vụ), làm chết 15 người (so với cùng kỳ tăng 8 người), bị thương 32 người (tăng 19 người). Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ cháy chung cư Carina.

