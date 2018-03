Sau chầu nhậu, con rể dùng cây đập chết cha vợ

Sau khi tan chầu nhậu với bạn bè, gã con rể về nhà rồi bất ngờ dùng khúc cây tràm đập chết cha vợ trong lúc cả 2 đang cự cãi.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Tấn Đạt (30 tuổi; ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Gã con rể đoạt mạng cha vợ

Nạn nhân trong vụ án này là ông Trần Bình T. (53 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang), cha vợ của Đạt.

Theo thông tin ban đầu, tối 17-3, sau khi tan chầu nhậu cùng bạn bè, Đạt về nhà ở xã Mỹ An. Tại đây, Đạt xảy ra cự cãi với ông T. Bất ngờ, Đạt dùng khúc cây tràm đập nhiều cái vào vùng mặt, đầu của ông T. gây chấn thương nặng.

Gia đình cấp tốc đưa ông T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tin - ảnh: LÊ KHÁNH