Sau 'Carina' là nỗi lo từ 474 chung cư cũ

Chiều 30-3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố chỉ thị về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện các Sở, ngành; chủ tịch UBND 24 quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2018, hiện chưa có số liệu thống kê những vụ cháy tại chung cư Carina Plaza được xem là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất trong 15 năm qua ở TP Hồ Chí Minh tính từ khi xảy ra vụ cháy tòa nhà ITC vào năm 2003.

Ông Võ Công Hoan, Chánh văn phòng UBND TP đọc toàn văn chỉ thị PCCC tại hội nghị

Cảnh sát PCCC tại thời điểm cháy chung cư Carina Plaza

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy xảy ra, UBND chỉ thị thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC.

Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố rà soát thống kê đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng. Công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập Ban quản lý, Ban quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu về PCCC.

Giao Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân khi xảy ra cháy, nổ trong chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban quản trị chung cư, lực lượng bảo vệ và các lực lượng khác có liên quan đảm bảo an ninh, phòng chống các loại tội phạm. Đối với những chung cư, nhà cao tầng có điều kiện yêu cầu chủ đầu tư trang bị hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn tại chung cư, cao tầng.

Đối với Cảnh sát PCCC thành phố cần phải tăng cường chức năng quản lý nhà nước về PCCC; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn...

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC phát biểu tại hội nghị

Quang cảnh buổi triển khai chỉ thị PCCC

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ nhà chung cư hiện nay ở TP Hồ Chí Minh chiếm 8,4% trên tổng số nhà ở toàn TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch phát triển mới tỷ lệ này là 24,6%, đó là xu thế tất yếu ở những thành phố đông dân. Tuy nhiên, việc vận hành nhà chung cư hiện nay là rất bất cập mà chung cư Carina Plaza là một điển hình.

Chủ đầu tư ở đây ký hợp đồng thuê 7 bảo vệ trực 24/24, trong đó có vị trí ở camera, nhưng khi cháy xe Atilla thì lại không phát hiện. Nếu bảo vệ phát hiện trong vòng 3 phút trở lại thì vụ cháy đã khống chế dễ dàng. Vậy chủ đầu tư có thuê đủ 7 bảo vệ và ngày hôm đó bảo vệ ở vị trí camera có trực hay không hiện cơ quan điều tra đang làm rõ. Nhưng vấn đề mà tôi đặt ra là công tác kiểm tra, giám sát hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư càng thực hiện chặt chẽ thì sẽ càng hạn chế sự cố cháy, nổ xảy ra”-Ông Trần Trọng Tuấn nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 406 chung cư trên 10 tầng, 508 chung cư dưới 10 tầng và 391 công trình nhà cao tầng là văn phòng, chợ, trung tâm thương mại… Trong số đó có 474 công trình chung cư xây dựng trước năm 1975 và nhà chung cư xây dựng sau khi có Luật PCCC nhưng không thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Các lỗi vi phạm chủ yếu của các công trình này là không đảm bảo điều kiện về giao thông và nguồn nước chữa cháy; lối thoát nạn, hệ thống PCCC không được duy tu, bảo dưỡng; câu mắc hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện không an toàn; tự ý xây dựng lấn chiếm, cơi nới hành lang, lối đi, cầu thang thoát nạn…

Nhiều chung cư cũ tại TP Hồ CHí Minh xuống cấp không đảm bảo an toàn PCCC cho cư dân

Hầu hết các chung cư dạng này không có ban quản trị hoặc có Ban quản trị nhưng mâu thuẫn với chủ đầu tư dẫn đến việc chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị, từ đó dẫn đến hệ thống PCCC bị bỏ mặc. Nhiều chung cư còn chủ quan, né tránh, chậm thực hiện các kiến nghị khắc phục về an toàn PCCC vì “ngại” tốn kém kinh phí nên đối phó bằng cách thuê, mượn thiết bị PCCC mỗi khi bị kiểm tra.

Mặt khác, lực lượng PCCC tại chỗ trong chung cư đa phần không tham gia những lần tập huấn nghiệp vụ về PCCC nên khả năng xử lý tình huống kém, lúng túng trong triển khai phương tiện PCCC khi gặp nạn. Đặc biệt, các chung cư hầu hết không có nguồn kinh phí chung để thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định, trong khi công tác vận động từng hộ dân đóng góp mua bảo hiểm thì gặp nhiều khó khăn do ý thức người dân chưa cao.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC ban hành không đồng bộ, đầy đủ và chặt chẽ, chưa thể hiện cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác PCCC. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý nhà nước chưa đủ tính răn đe dẫn đến chủ đầu tư cố tình đưa công trình vào sử dụng khi chưa đảm bảo điều kiện về PCCC.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29-3-2018 sau đó sơ kết rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong tương lai. Các cơ quan, đơn vị không được đùn đẩy trách nhiệm mà phải phải phối hợp nhịp nhàng để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra ở chung cư, nhà cao tầng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản: Nên xã hội hóa công tác PCCC

Qua ghi nhận của chúng tôi, nhiều chủ đầu tư và ban quản lý chung cư, nhà cao tầng chưa làm đúng trách nhiệm trong việc duy tu bảo dưỡng hệ thống PCCC. Có nhiều trường hợp cơ quan Cảnh sát PCCC đến lập biên bản, ghi rõ sai phạm và yêu cầu khắc phục nhưng chẳng mấy chủ đầu tư quan tâm thực hiện.

Nhiều chung cư chưa thành lập ban quản trị vì cho rằng không có tiền để hoạt động nhưng thực tế, mỗi hộ dân khi mua căn hộ đều trích ít nhất 2% phí bảo trì chung cư. Như vậy mỗi chung cư cao khoảng 20 tầng, phí bảo trì có trung bình từ 15-20 tỷ, vậy số tiền này đi đâu?

Qua vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, một số người trong Hiệp hội cũng có kiến nghị TP nên áp dụng xã hội hóa trong công tác PCCC, nhằm huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để làm thật tốt công tác PCCC.

Một thành viên trong Hiệp hội là Tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh có mong muốn đóng góp 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ) để mua thiết bị cần thiết hỗ trợ lực lượng PCCC.

M.Hải-Minh Đức