Sau ca mổ 30 triệu đồng, gia đình người Khơ Mú cạn sạch tiền chữa bệnh cho con

Con trai anh Truyên là Cụt Đình Sơn (SN 2015) ở bản Chà Lắn, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An, vừa trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức do căn bệnh u thân não.

Theo anh Truyên, hơn tháng trước, sức khoẻ của Sơn vẫn rất bình thường. Ai ngờ, vào một ngày đầu tháng 10 vừa qua, Sơn có những triệu chứng bất thường: đi lại loạng choạng, không còn đứng vững như trước. Gia đình anh đưa con đến Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ thông báo Sơn có khối u trong não và cần được chuyển tuyến để điều trị chuyên sâu.

Sau đó, Sơn được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi kiểm tra, thực hiện các xét nghiệm, nhận thấy khối u phức tạp, cần can thiệp phẫu thuật, các bác sĩ giới thiệu gia đình đưa Sơn sang Bệnh viện Việt Đức. Từ ngày 26/10, Sơn bắt đầu hành trình điều trị tại bệnh viện.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Cụt Đình Sơn, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u thân não và chỉ định phẫu thuật sinh thiết.

Sơn vừa trải qua ca phẫu thuật lấy mẫu sinh thiết khối u, chi phí khoảng 30 triệu đồng

Ngày 28/10, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy mẫu sinh thiết khối u để từ đó có hướng điều trị. Sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, chi phí gia đình phải thanh toán cho ca phẫu thuật còn khoảng 30 triệu đồng.

Bệnh tật cùng với chi phí phẫu thuật của con trai khiến anh Truyên không khỏi lo lắng. Lặn lội đưa con từ quê ra bệnh viện, lúc này, ngoài việc chăm con, anh chẳng dám tiêu pha bất cứ khoản gì mà phải dè sẻn từng đồng để dành tiền điều trị cho con.

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, tài sản quý giá nhất chỉ có một con bò. Ngoài Sơn, vợ chồng anh còn một người con nhỏ đang trong độ tuổi đi học.

Với gia đình nghèo như anh Truyên, số tiền đó rất lớn, phải vay mượn mới có đủ tiền phẫu thuật cho con trai

Từ khi con mắc bệnh phải phẫu thuật, anh Truyên đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn được hơn 30 triệu đồng để đóng viện phí. Số tiền này chỉ đủ trang trải cho ca phẫu thuật đầu tiên, gia đình còn phải lo khoản chi phí điều trị sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên hiện trong túi anh Truyên đã cạn sạch tiền, vợ chồng anh không còn khả năng xoay xở cho những ngày điều trị sắp tới của con.

Theo anh Truyên, bác sĩ nói nếu kết quả xét nghiệm xác nhận khối u ác tính, Sơn sẽ phải bước vào giai đoạn điều trị hóa chất kéo dài và tốn kém.

“Bác sĩ nói bệnh của con phải điều trị lâu dài. Nhà tôi giờ chẳng còn gì, ngay cả con bò chắc cũng phải bán đi mới có tiền tiếp tục cứu con. Nhưng bán rồi thì chẳng biết lấy gì mà sống…”, anh Truyên nghẹn ngào.

Gia đình anh Truyên thuộc diện hộ nghèo nhiều năm ở địa phương

Việc điều trị cho Sơn vẫn còn kéo dài. Mỗi lần khi nghe bác sĩ thông báo Sơn phải bổ sung thuốc hay làm thêm xét nghiệm…, anh Truyên lại lo canh cánh vì không còn tiền.

Mới 11 tuổi, Sơn vẫn còn tương lai dài phía trước. Đối với Sơn, sự chung tay giúp đỡ lúc này sẽ là nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực để cậu bé có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ em Cụt Đình Sơn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.296 (em Cụt Đình Sơn)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Cụt Văn Truyên (bố của Sơn) theo địa chỉ: Bản Chà Lắn, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0862 166 407.

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