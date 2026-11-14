Sau BTS và SEVENTEEN, đến lượt Stray Kids đối mặt với bài toán quân ngũ

Thông tin Lee Know (Stray Kids) dự kiến thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quý I/2027 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn nhập ngũ của nhóm nhạc nam nhà JYP Entertainment, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách duy trì sức hút toàn cầu khi các thành viên lần lượt tạm ngưng hoạt động.

Ngày 5/11, JYP Entertainment chính thức thông báo Lee Know dự kiến thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quý I/2027. Theo công ty, nam thần tượng có thể vắng mặt trong một số lịch trình được tổ chức vào thời điểm này. Tuy nhiên, trước khi nhập ngũ, anh sẽ tiếp tục duy trì kết nối với người hâm mộ thông qua nhiều nội dung và hoạt động cá nhân. Thời điểm nhập ngũ cụ thể cũng như hình thức thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện chưa được công bố.

Sinh năm 1998, Lee Know sẽ bước sang tuổi 29 vào năm 2027. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hồi tháng 8, khi được hỏi về vấn đề nhập ngũ, nam ca sĩ từng khẳng định anh xem việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm đương nhiên và sẽ nghiêm túc hoàn thành khi đến thời điểm được gọi.

Đáng chú ý, Lee Know là thành viên đầu tiên của Stray Kids bước vào giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này khiến câu chuyện về gunbaekgi (khoảng thời gian nhóm nhạc nam phải đối mặt với sự gián đoạn hoạt động do các thành viên nhập ngũ) trở thành chủ đề được quan tâm.

Thực tế, đây không phải bài toán mới của Kpop. Trước Stray Kids, hai nhóm nhạc hàng đầu là BTS và SEVENTEEN đã lần lượt trải qua giai đoạn tương tự với những chiến lược khác nhau.

Với BTS, nhóm lựa chọn điều phối thời điểm nhập ngũ của các thành viên nhằm hạn chế tối đa khoảng trống hoạt động. Đáng chú ý, các thành viên còn đẩy mạnh sự nghiệp solo trước và trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những sản phẩm cá nhân mang màu sắc âm nhạc riêng không chỉ giúp từng thành viên khẳng định năng lực độc lập mà còn duy trì sự hiện diện của BTS trên thị trường quốc tế.

Nhờ chiến lược này, dù không thể hoạt động với đội hình đầy đủ, các thành viên vẫn liên tục tạo ra những dấu ấn đáng kể. Sau khi hoàn thành giai đoạn nhập ngũ, BTS trở lại với đội hình 7 người cùng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, đánh dấu màn tái hợp sau 3 năm 9 tháng vắng bóng trên đường đua âm nhạc với tư cách nhóm nhạc hoàn chỉnh.

Trong khi đó, SEVENTEEN lại có lợi thế riêng nhờ đội hình đông thành viên. Với 13 người, nhóm có thể linh hoạt triển khai các hoạt động solo và unit, duy trì sự kết nối với người hâm mộ ngay cả khi một số thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kể từ khi Jeonghan trở thành thành viên đầu tiên nhập ngũ vào năm 2024, các thành viên có nghĩa vụ quân sự lần lượt lên đường. Thay vì ngừng toàn bộ hoạt động, SEVENTEEN tận dụng những đội hình nhỏ với màu sắc khác biệt như BSS (BooSeokSoon), Jeonghan X Wonwoo hay V8 (The8 và Vernon). Các hoạt động cá nhân và dự án kết hợp giữa những thành viên cũng được đẩy mạnh, giúp nhóm duy trì sức nóng trong giai đoạn đội hình không còn đầy đủ.

Trong bối cảnh đó, Stray Kids trở thành cái tên tiếp theo được đặt lên bàn cân. Ra mắt năm 2018, nhóm nhanh chóng xây dựng vị thế nhờ phong cách âm nhạc cá tính, khả năng trình diễn mạnh mẽ và định hướng sáng tạo mang dấu ấn riêng.

Đặc biệt, thành tích trên bảng xếp hạng Billboard 200 là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng của nhóm tại thị trường quốc tế. Bắt đầu từ album ODDINARY năm 2022, Stray Kids liên tiếp có 9 album đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này, thiết lập kỷ lục về số album quán quân liên tiếp đối với các nhóm nhạc ra mắt trong thế kỷ 21.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Stray Kids từ trước đến nay chủ yếu phát triển sức ảnh hưởng thông qua hoạt động nhóm. So với BTS, nơi các thành viên đã có sự nghiệp solo nổi bật, hay SEVENTEEN với lợi thế đội hình đông người và nhiều tổ hợp unit, Stray Kids vẫn đứng trước câu hỏi về khả năng mở rộng hoạt động cá nhân trong giai đoạn sắp tới.

Việc Lee Know chuẩn bị nhập ngũ có thể trở thành bước ngoặt để nhóm thay đổi cách vận hành. Các thành viên có thể tận dụng khoảng thời gian trước khi lên đường để phát triển dự án riêng, từ âm nhạc, thời trang đến những hoạt động giải trí khác. Đồng thời, việc xây dựng các unit hoặc khai thác thế mạnh cá nhân cũng là phương án đáng cân nhắc nhằm duy trì sự hiện diện của Stray Kids trên thị trường.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở việc làm thế nào để chuyển hóa sức hút vốn được xây dựng từ đội hình 8 thành viên thành sức ảnh hưởng riêng của từng cá nhân. Khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự trong những năm tới, khả năng duy trì sự gắn kết với người hâm mộ và bảo toàn vị thế toàn cầu sẽ là bài toán không dễ giải quyết.

Sau BTS và SEVENTEEN, cách Stray Kids đối diện với giai đoạn quân ngũ chắc chắn sẽ trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý của Kpop thời gian tới. Đây không chỉ là thử thách về việc duy trì hoạt động trong thời gian thiếu vắng thành viên mà còn là cơ hội để từng cá nhân chứng minh sức hút độc lập, tạo nền tảng cho màn trở lại của đội hình đầy đủ trong tương lai.