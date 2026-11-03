Sau bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, DBT thông báo thay đổi Kế toán trưởng

Sơ đồ giá cổ phiếu DBT trên TradingView.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) công bố thay đổi Kế toán trưởng và chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc bà Nguyễn Thùy Dung thôi giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 2/11 và ông Nguyễn Nhật Phi được bổ nhiệm thay thế với nhiệm kỳ một năm, kéo dài đến ngày 31/10/2027.

Trước đó, vào ngày 23/10, HĐQT DBT thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh (2002) - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/11, thay ông Nguyễn Khắc Hanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Được biết bà Minh Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, từ ngày 3/7/2026.

Bên cạnh đó, DBT thông báo sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 16/11.

Theo đó, DBT dự kiến phát hành 1.537.708 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của DBT sẽ tăng từ gần 219,7 tỷ lên khoảng 235 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, DBT ghi nhận doanh thu quý 3/2026 đạt 219 tỷ (cùng kỳ đạt gần 177 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 594 triệu đồng).

DBT cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 03/2026 đạt hơn 7,2 tỷ đồng - tăng hơn 6,6 tỷ đồng - tương ứng tăng 1.112,8% so với cùng kỳ năm 2025 do doanh thu quý 3/2026 tăng 20% so với cùng kỳ, góp phần làm lợi nhuận gộp tăng tương ứng 19% - tương đương 14,59 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DBT đạt 637 tỷ (cùng kỳ đạt 581 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 11 tỷ) đồng).