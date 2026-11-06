Sau bầu cử giữa nhiệm kỳ: Tổng thống Donald Trump đối mặt nhiều sức ép

Dấu hiệu bất đồng

Ông John Feehery, một chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa cho rằng kết quả bầu cử là một “thảm họa lớn” đối với Tổng thống Donald Trump.

Theo truyền thông Mỹ, sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội, đảng Dân chủ quyết ngăn chặn các dự luật do Tổng thống Trump đề xuất, tiến hành điều tra chính quyền và gây khó khăn cho quá trình phê chuẩn các nhân sự do Tổng thống đề cử. Trong bối cảnh đó, ông Donald Trump có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào quyền hành pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự.

Cử tri Mỹ tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ tại TP Los Angeles, bang California. Ảnh: XINHUA

Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải cân nhắc liệu có tiếp tục theo đuổi những chính sách mà một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại đang trở thành gánh nặng chính trị hay không. Đây là vấn đề đặc biệt đáng chú ý đối với những nhân vật có tham vọng kế nhiệm ông và đang hướng tới cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Phó Tổng thống JD Vance, người được xem là một trong những ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Donald Trump về mặt chính trị, cho rằng cuộc chiến tại Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các chiến lược gia và quan chức đảng này, những dấu hiệu bất đồng như vậy có thể xuất hiện thường xuyên hơn nếu đảng Cộng hòa nhận thấy sức ảnh hưởng lâu dài của ông Donald Trump đối với cử tri trong đảng bị suy giảm.

Trước đó, kênh CBS News cho biết thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể dẫn đến những thay đổi nhân sự cấp cao trong chính quyền Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Trước bầu cử, một số nghị sĩ Dân chủ đã thúc đẩy nỗ lực luận tội Bộ trưởng Pete Hegseth. Những động thái này có thể gia tăng khi đảng Dân chủ nắm đa số tại cả hai viện Quốc hội, qua đó có thêm công cụ để giám sát và điều tra hoạt động của Bộ Chiến tranh.

Tăng cường giám sát chính phủ

Theo tờ Political, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, tuyên bố đảng này sẽ tăng cường giám sát chính phủ của Tổng thống Donald Trump, sử dụng các cuộc điều tra và biện pháp pháp lý để ngăn chặn những chính sách mà họ cho là trái luật.

Phát biểu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Chuck Schumer khẳng định thời kỳ Thượng viện chấp thuận các đề xuất của tổng thống mà không có sự phản biện đã kết thúc.

Ông Chuck Schumer xác định chấm dứt chiến tranh Iran là một trong những ưu tiên hàng đầu, cho rằng chính quyền chưa giải thích rõ mục tiêu và lý do tiếp tục cuộc xung đột. Đảng Dân chủ sẽ sử dụng quyền hạn của Quốc hội, trong đó có quyền kiểm soát ngân sách, để gây sức ép nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo ông Schumer, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng ủng hộ nỗ lực này.

Bên cạnh đó, ông Chuck Schumer cảnh báo đảng Dân chủ sẽ mở các cuộc điều tra và khởi kiện nếu cho rằng Tổng thống Donald Trump vi phạm pháp luật hoặc hành động trái với ý nguyện của cử tri. Đảng này cũng sẽ thúc đẩy các dự luật nhằm giảm chi phí sinh hoạt, bất kể Nhà Trắng có hợp tác hay không.