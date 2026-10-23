Sau bản án GFDI, đề nghị làm rõ dấu hiệu rửa tiền

Kiến nghị được đưa ra trong bản án sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại GFDI, với 7.108 bị hại và tổng số tiền phải bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng.

Nguyễn Quang Hoàng cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo bản án, qua nghiên cứu hồ sơ và xét hỏi công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy Nguyễn Quang Hoàng có dấu hiệu sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản. Những tài sản này được cho là nhờ vợ chồng ông Nguyễn Duy Hoàng, bà Nguyễn Mai Anh (mẹ ruột của bị cáo) đứng tên, sau đó dùng làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi trên có dấu hiệu của tội “Rửa tiền”, song chưa được khởi tố, điều tra làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, tòa kiến nghị Viện KSND TP Đà Nẵng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục xác minh nguồn tiền mua bất động sản, bản chất các giao dịch, việc nhờ người khác đứng tên cũng như quá trình thế chấp vay vốn ngân hàng.

Nguyễn Quang Hoàng nghe lệnh bắt tạm giam

Đây là kiến nghị của Hội đồng xét xử, không đồng nghĩa hành vi rửa tiền đã được kết luận bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hành vi liên quan phải căn cứ kết quả điều tra và quy định pháp luật.

Trong vụ án GFDI, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (Giám đốc sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (vợ Hoàng, Phó giám đốc sở giao dịch hội sở) cùng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo đồng thời bị buộc liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, GFDI ký các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương để huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Nhằm thu hút người tham gia, doanh nghiệp giới thiệu các dự án được quảng bá có quy mô, tiềm năng phát triển và khả năng sinh lời cao.

Lực lượng Công an kiểm tra nghiêm ngặt những người đến dự phiên tòa

Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng cân đối dòng tiền, Hoàng vẫn chỉ đạo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của khách hàng. Theo cơ quan công tố, dòng tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc lấy tiền của khách hàng sau trả gốc, lãi cho khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành doanh nghiệp, thay vì sử dụng đúng mục đích đã giới thiệu.

Ngoài Hoàng, bốn bị cáo còn lại bị xác định biết rõ tình trạng dòng tiền và hành vi gian dối nhưng vẫn tham gia, giúp sức trong quá trình huy động vốn. Cả năm bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Quá trình giải quyết vụ án, trách nhiệm của một số cá nhân từng giữ vị trí quản lý tại GFDI cũng được xem xét. Trong đó có ông Nguyễn Duy Khánh, Giám đốc phát triển kinh doanh; ông Trần Phước Quý, Trưởng phòng kỹ thuật và các giám đốc chi nhánh.

Lực lượng Công an tham gia bảo vệ phiên tòa

Theo kết quả điều tra bổ sung, những người này không biết, không trực tiếp tham gia hoạt động tư vấn huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản, không nắm được mục đích gian dối của Hoàng và các đồng phạm cũng như việc sử dụng tiền huy động vào những mục đích cụ thể. Một số giám đốc chi nhánh còn là bị hại hoặc vận động người thân ký hợp đồng, đưa tiền vào GFDI.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không xem xét xử lý hình sự những cá nhân này với vai trò đồng phạm do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc xác định trách nhiệm được thực hiện dựa trên chứng cứ cụ thể, không chỉ căn cứ chức vụ hoặc vị trí công tác tại doanh nghiệp.

Với số lượng bị hại lớn và nghĩa vụ bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng, việc xác minh, thu hồi tài sản và tổ chức thi hành án là những vấn đề quan trọng trong vụ án. Kiến nghị điều tra dấu hiệu rửa tiền đặt ra yêu cầu làm rõ đường đi của dòng tiền huy động từ khách hàng, đặc biệt là các giao dịch bất động sản, việc nhờ người thân đứng tên và sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng.

Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, xử lý những hành vi liên quan nếu đủ căn cứ pháp luật, đồng thời phục vụ việc xác định, xử lý tài sản và khắc phục hậu quả. Quá trình này cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, cũng như quyền và nghĩa vụ của những người có liên quan.

Vụ án GFDI không chỉ cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc huy động vốn bằng thông tin gian dối, mà còn đặt ra yêu cầu làm rõ quá trình quản lý, sử dụng và dịch chuyển tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Việc tiếp tục xác minh theo kiến nghị của tòa án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề chưa được giải quyết, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi và không bỏ lọt tội phạm.

Công Hạnh