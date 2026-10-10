Sau bài báo 'Nhà cánh diều' hoang phế: Hải Phòng khẩn trương kiểm tra, tìm giải pháp xử lý

Ngày 24.9.2026, Văn phòng UBND TP. Hải Phòng có văn bản số 12400/VP - NC về việc xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến Nhà cánh diều.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Dương Kinh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin về nội dung: Nhà cánh diều từng là biểu tượng hoành tráng một thời của người dân thành phố Hải Phòng, nay đã bị lãng quên và xuống cấp nghiêm trọng.

Biểu tượng một thời của người dân TP Cảng giờ xuống cấp nghiêm trọng

Đồng thời, có biện pháp đôn đốc đơn vị quản lý sử dụng công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng thực hiện sửa chữa công trình nêu trên, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho công trình và cộng đồng dân cư trong khu vực; báo cáo UBND thành phố trước ngày 10.10.2026.

Đến ngày 29.9.2026, Sở Xây dựng chủ trì họp cùng đại diện các cơ quan: Sở VHTTDL, UBND phường Dương Kinh, Công ty CP ACS Việt Nam về công tác sửa chữa, bảo trì công trình.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP ACS Việt Nam khẩn trương kiểm tra lại hiện trạng công trình; tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng công trình (khi cần thiết), đánh giá mức độ nguy hiểm đối với các bộ phận, hạng mục hư hỏng, xuống cấp để xác định biện pháp xử lý phù hơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra kịp thời rào chắn, cảnh báo, khoanh vùng.

Nhà cánh diều nằm ngay cửa ngõ của TP. Hải Phòng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, công trình “Nhà cánh diều” thuộc Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại văn hóa Hải Phòng. Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2004, có địa chỉ tại Km10 đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Hiện nay, đơn vị quản lý và sử dụng công trình là Công ty CP ACS Việt Nam. Tuy nhiên, từ sau khi đưa vào khai thác đến nay, công trình đã dần xuống cấp; nhiều hạng mục không được sửa chữa, bảo trì. Đặc biệt sau bão Yagi tháng 9.2024, công trình đã hư hỏng phần mái và các hạng mục phụ trợ khác.

Công trình xuống cấp nhưng Công ty CP ACS chưa thực hiện sửa chữa

Dù trước đó, ngày 28.2.2026, Sở Xây dựng từng có văn bản đề nghị Công ty CP ACS Việt Nam khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác sửa chữa, khôi phục hiện trạng công trình trước bão, đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng đến nay, Công ty CP ACS Việt Nam chưa thực hiện. Phần mái vẫn còn nguyên hiện trạng hư hỏng sau bão như báo chí phản ánh…

Được biết, năm 2025, UBND quận Dương Kinh (cũ) từng có Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu vực Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Thương mại văn hóa Hải Phòng quy hoạch là Khu đô thị mới đa chức năng và khu công cộng - dịch vụ.

Nhưng đến nay Dự án này vẫn nằm “án binh” nơi cửa ngõ của thành phố.

Nhà cánh diều là quần thể công trình được xây dựng trên diện tích 47ha, với quy mô, kiến trúc hiện đại. Trong đó, tòa nhà Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế TP. Hải Phòng có kết cấu bằng thép vĩnh cửu, mặt bằng tầng 1 là 10.000m2, tầng 2 là 5.000m2.

Tháng 5.2004, công trình được đưa vào sử dụng trong sự háo hức của người dân thành phố cảng. Nhà cánh diều nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc. Hàng chục sự kiện được tổ chức tại đây.

Nhưng rồi các sự kiện thưa dần, do nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng 10km, nên dù các chương trình được tổ chức cũng rất ít người dân lui tới. Từ đó, các hội chợ, triển lãm và sự kiện bắt đầu quay trở lại trung tâm.

Khu tầng 1 biến thành nơi cho thuê làm kho chứa hàng

Khi công trình mới hoàn thành, nhìn từ xa, biểu tượng của tòa nhà là một trong những kiến trúc độc đáo, với công năng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí… Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động, Nhà cánh diều đã nhanh chóng bị bỏ lại.

Nhà cánh diều dần trở nên hoang phế và bị biến thành nhà kho chứa hàng. Mức đầu tư trăm tỉ, từng được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để Hải Phòng tổ chức các sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, dịch vụ nhưng sau 22 năm, Nhà cánh diều đang dần trở thành biểu tượng của việc đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí ở TP. Hải Phòng.

Sự vào cuộc kịp thời của UBND TP. Hải Phòng thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu phản ánh của báo chí và dư luận. Người dân thành phố Cảng đang kỳ vọng trong thời gian tới Nhà cánh diều sẽ không còn là hoang phế mà trở thành một khu đô thị sầm uất theo đúng như quy hoạch trước đó.