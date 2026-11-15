Sau Bad Bunny, Rosalía đưa nhạc Latin một lần nữa chạm đến đỉnh cao GRAMMY?

Lễ trao giải Latin GRAMMY lần thứ 27 diễn ra ngày 12/11 tại Las Vegas (Mỹ) đã trở thành một đêm đáng nhớ đối với Rosalía. Nữ ca sĩ người Tây Ban Nha khép lại sự kiện với 6 chiến thắng trên tổng số 7 đề cử, trong đó có những hạng mục quan trọng nhất dành cho album và ca khúc. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Rosalía trong làng nhạc Latin đương đại, đồng thời tạo thêm cơ sở để giới chuyên môn chú ý đến khả năng cạnh tranh của cô tại GRAMMY 2027.

Tâm điểm trong chiến thắng của Rosalía là LUX - album phòng thu thứ tư được vinh danh ở hạng mục Album of the Year, bên cạnh các giải Best Alternative Music Album và Best Engineered Album. Trong khi đó, ca khúc La Perla, sản phẩm hợp tác cùng Yahritza y Su Esencia, giành hai giải Song of the Year và Best Pop Song. Rosalía còn được xướng tên ở hạng mục Best Short Form Music Video với MV Sauvignon Blanc.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Rosalía giành giải Album of the Year tại Latin GRAMMY với tư cách nghệ sĩ chính. Trước LUX, cô từng đạt thành tích này với El Mal Querer năm 2019 và Motomami năm 2022. Qua đó, Rosalía trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có ba lần chiến thắng ở hạng mục, sánh cùng Alejandro Sanz và Juanes. Người đang nắm giữ số lần chiến thắng nhiều nhất là Juan Luis Guerra với bốn lần được vinh danh.

Tuy nhiên, ý nghĩa của thành tích này không chỉ dừng lại ở phạm vi Latin GRAMMY. Với GRAMMY lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027, LUX đang đứng trước cơ hội bước vào cuộc đua ở những hạng mục quan trọng của giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Album phát hành tháng 11/2025, nằm trong khoảng thời gian xét đề cử GRAMMY 2027, từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026. Danh sách đề cử dự kiến được công bố ngày 16/11/2026. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng đầu tiên để xác định mức độ hiện diện của Rosalía trong mùa giải năm nay.

Một tiền lệ đáng chú ý khiến triển vọng của LUX nhận được nhiều sự quan tâm chính là trường hợp của Bad Bunny. Năm 2025, nam rapper người Puerto Rico giành 5 giải Latin GRAMMY, trong đó có Album of the Year với Debí Tirar Más Fotos. Chỉ vài tháng sau, album tiếp tục chiến thắng ở chính hạng mục này tại GRAMMY 2026, trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử giành giải Album of the Year.

Chiến thắng của Bad Bunny đã tạo ra một cột mốc quan trọng đối với âm nhạc sử dụng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời cho thấy những sản phẩm không được thể hiện chủ yếu bằng tiếng Anh vẫn có thể chinh phục hạng mục danh giá nhất của GRAMMY. Vì vậy, thành công của Rosalía tại Latin GRAMMY 2026 càng khiến người hâm mộ kỳ vọng LUX có thể tiếp tục tạo nên dấu ấn tương tự.

Trên thực tế, LUX là một dự án có màu sắc nghệ thuật khác biệt so với nhiều sản phẩm pop đương đại. Thay vì tập trung vào cấu trúc nhạc pop quen thuộc, Rosalía lựa chọn hướng tiếp cận giàu tính thử nghiệm, kết hợp âm hưởng giao hưởng, những suy tư về tâm linh và câu chuyện xoay quanh hình tượng các nữ thánh.

Album được thu âm cùng Dàn nhạc Giao hưởng London dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Daníel Bjarnason, đồng thời có sự góp mặt của những nghệ sĩ như Björk và Yves Tumor. Một trong những điểm đặc biệt nhất của dự án là Rosalía sử dụng tới 14 ngôn ngữ khác nhau trong các ca khúc, biến LUX thành một hành trình âm nhạc đa văn hóa, vượt ra ngoài giới hạn của một album pop thông thường.

Tham vọng nghệ thuật ấy cũng được phản ánh qua thành tích thương mại và sự đón nhận của giới chuyên môn. LUX ra mắt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với 46.000 đơn vị album tương đương, giúp Rosalía lần đầu tiên có album lọt top 10 bảng xếp hạng này. Đặc biệt, sản phẩm đồng thời đứng đầu 5 bảng xếp hạng album của Billboard, bao gồm Top Latin Albums, Classical Albums và World Albums.

Dẫu vậy, con đường chinh phục Album of the Year tại GRAMMY 2027 chắc chắn không dễ dàng. Rosalía sẽ phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn của thị trường âm nhạc quốc tế. Olivia Rodrigo có thể tiếp tục góp mặt trong cuộc đua với you seem pretty sad for a girl so in love, trong khi Olivia Dean đang nhận được sự chú ý sau thành công ở hạng mục Best New Artist. Taylor Swift với The Life of a Showgirl và Bruno Mars cùng The Romantic cũng là những cái tên đáng chú ý.

So với các đối thủ, LUX sở hữu lợi thế về tính độc đáo trong sáng tạo, sự công nhận từ giới chuyên môn quốc tế và thành tích nổi bật tại Latin GRAMMY. Tuy nhiên, sức hút thương mại tại thị trường Mỹ cũng như khả năng tiếp cận đại chúng của một album mang đậm tính thử nghiệm có thể trở thành những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh.

Dù vậy, ngay cả khi chưa thể tiến xa hơn, việc được đề cử Album of the Year cũng đủ để Rosalía đứng trước một cột mốc đáng chú ý. Nếu điều đó trở thành hiện thực, cô có thể là nữ nghệ sĩ đầu tiên nhận đề cử ở hạng mục này với một album tiếng Tây Ban Nha.

Từ El Mal Querer, Motomami đến LUX, Rosalía liên tục cho thấy khả năng làm mới bản thân và mở rộng giới hạn sáng tạo. Thành công tại Latin GRAMMY 2026 một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trong âm nhạc quốc tế. Giờ đây, sự chú ý đang hướng về GRAMMY 2027, nơi LUX có cơ hội tiếp tục viết nên chương mới trong hành trình đưa âm nhạc Tây Ban Nha đến gần hơn với những sân khấu danh giá nhất thế giới.