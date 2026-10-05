Sau Bab el-Mandeb, quân đội Yemen tuyên bố tấn công giành lại thủ đô Sanaa từ Houthi

Binh sĩ Chính phủ Yemen trong chiến dịch chống lại phiến quân Houthi ở quận Abs, tỉnh Hajjah, Yemen ngày 12/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 5/10, Chuẩn tướng Majid al-Nuzaili cho biết: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã bắt đầu triển khai một chiến dịch tiến công chiến lược nhằm vào Sanaa”.

Theo Tướng al-Nuzaili, quân đội Yemen đang huy động các năng lực hiện đại cho chiến dịch này.

Trong khi đó, theo truyền thông Qatar, kênh Al Masirah có liên hệ với Houthi đưa tin trên Telegram rằng Saudi Arabia đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Sanaa.

Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận quy mô và kết quả của cuộc tấn công này.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát Sanaa từ tháng 9/2014, cùng với nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Yemen, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận và các lực lượng đồng minh chủ yếu kiểm soát các khu vực ở miền Nam và miền Đông nước này.

Diễn biến tại Sanaa xuất hiện sau khi quân đội Yemen tuyên bố đạt được những bước tiến tại khu vực Bab el-Mandeb.

Trước đó trong ngày 5/10, người phát ngôn quân đội Yemen, trung tá Abdullah al-Nazili tuyên bố Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam (Southern Giants Brigades) và lực lượng Lá chắn Tổ quốc (Nation's Shield) ủng hộ chính phủ đã "giành quyền kiểm soát thành công Bab el-Mandeb".

Trong một loạt bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông al-Nazili cho biết lực lượng chính phủ cũng đã kiểm soát sân bay Dhubab và cắt đứt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.

Theo ông al-Nazili, hàng trăm tay súng Houthi đã bị bao vây tại khu vực Dhubab, một số tay súng Houthi sau đó đã sử dụng thuyền để rút lui bằng đường biển trong khi quân đội Yemen kêu gọi những người này đầu hàng.

Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược đặc biệt khi kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab, đồng thời nằm trên một trong những tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang chịu sức ép từ căng thẳng khu vực, bất kỳ sự gián đoạn lớn nào tại Bab el-Mandeb cũng có thể làm gia tăng rủi ro đối với dòng chảy năng lượng và thương mại quốc tế.

Trong một phát biểu được Reuters dẫn ngày 12/9, ông David Schenker, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, nhận định khả năng Iran và các lực lượng thân Tehran đồng thời gây sức ép lên eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb sẽ là một kịch bản đặc biệt nghiêm trọng, bởi đây đều là những điểm nghẽn chiến lược đối với dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.