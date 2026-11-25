Triển vọng giá dầu trong tuần tới sẽ phụ thuộc vào cuộc họp OPEC+ ngày 29/11. (Ảnh minh họa)

Giá dầu hướng về vùng 89-96 USD/thùng

Theo khảo sát của PTI, các nhà phân tích dự báo dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 89-96 USD/thùng trong tuần này. Trong đó, 89 USD là ngưỡng hỗ trợ và 96 USD là ngưỡng kháng cự được một số phân tích kỹ thuật đề cập.

Đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng nguồn cung dư thừa, lấn át những lo ngại về địa chính trị. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức gần trước xung đột, giúp nguồn cung từ khu vực vùng Vịnh quay trở lại thị trường.

Theo Choice Broking, triển vọng nguồn cung gia tăng đang có tác động lớn hơn rủi ro địa chính trị. Việc giá dầu giảm ba tuần liên tiếp cho thấy thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản dư cung. Tuy nhiên, những rủi ro liên quan đến Iran và eo biển Hormuz vẫn có thể tạo lực đỡ cho giá dầu, khiến thị trường khó giảm sâu trong ngắn hạn.

Cuộc họp có thể quyết định xu hướng giá dầu năm 2027

Cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 là sự kiện quan trọng nhất đối với thị trường dầu trong thời gian tới. Nhóm này bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và 10 quốc gia khai thác dầu ngoài OPEC, trong đó có Nga.

Các thành viên dự kiến thảo luận chính sách sản lượng cho năm 2027, với ba khả năng chính. Thứ nhất là duy trì cắt giảm sản lượng. Khoảng 2 triệu thùng/ngày cắt giảm tự nguyện vẫn đang được áp dụng đối với phần lớn thành viên đến hết năm 2026. Nếu tiếp tục duy trì biện pháp này trong năm 2027, giá dầu có thể được hỗ trợ, ít nhất trong ngắn hạn. Thứ hai, tăng cường cắt giảm. Đây là phương án có khả năng tạo lực đẩy mạnh hơn cho giá dầu, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào việc các thành viên có thực sự tuân thủ cam kết giảm sản lượng hay không. Thứ ba là nới lỏng và phân bổ lại hạn ngạch. Nếu OPEC+ điều chỉnh hạn ngạch theo năng lực khai thác của từng quốc gia, sản lượng được phép khai thác trên giấy tờ có thể tăng. Điều này dễ khiến thị trường lo ngại về khả năng nguồn cung gia tăng và sự suy giảm kỷ luật của nhóm.

Nhìn chung, việc duy trì cắt giảm có thể hỗ trợ giá dầu nhưng khó tạo ra đợt tăng kéo dài nếu lượng tồn kho tiếp tục tăng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nới lỏng nào cũng có thể củng cố triển vọng dư cung và gây thêm áp lực giảm giá.

Nguy cơ dư cung dầu năm 2027 ngày càng lớn

Các dự báo cho thấy thị trường dầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể trong năm 2027.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được cho là dự báo nguồn cung có thể vượt nhu cầu khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong năm 2027. Con số này cao hơn đáng kể so với ước tính dư cung 1,7-2 triệu thùng/ngày của một số tổ chức khác, trong đó có Goldman Sachs.

Báo cáo dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm 2,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026, xuống 102,3 triệu thùng/ngày, trước khi phục hồi khoảng 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Nguồn cung có thể giảm 4,8 triệu thùng/ngày trong năm 2026, nhưng tăng trở lại 6,6 triệu thùng/ngày trong năm 2027, lên 108,1 triệu thùng/ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) được cho là dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt kỷ lục 14,3 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Dự báo giá dầu Brent năm 2027 cũng có sự khác biệt đáng kể: UBS kỳ vọng giá trung bình khoảng 80 USD/thùng, S&P Global dự báo gần 90 USD/thùng, trong khi Goldman Sachs đưa ra mức trung bình 88 USD/thùng và có thể giảm xuống 78 USD vào cuối năm.

Dư cung xảy ra khi sản lượng khai thác vượt nhu cầu tiêu thụ. Phần dầu chưa được sử dụng sẽ được đưa vào kho dự trữ. Chẳng hạn, dư cung 1 triệu thùng/ngày có thể làm lượng tồn kho tăng khoảng 30 triệu thùng mỗi tháng.

Thị trường thường phản ánh những kỳ vọng này vào giá hợp đồng tương lai trước khi lượng dầu thực tế được đưa vào kho. Vì vậy, dữ liệu tồn kho hàng tuần là chỉ báo quan trọng để kiểm chứng các dự báo.

Theo số liệu EIA được đề cập, trong tuần kết thúc ngày 13/11, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho tại Cushing, trung tâm lưu trữ dầu lớn của Mỹ, giảm 1,2 triệu thùng, xuống 26,1 triệu thùng.

Rủi ro tại Iran và eo biển Hormuz có thể đảo ngược xu hướng giảm

Thị trường hiện phần nào đã phản ánh khả năng nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz phục hồi. Sản lượng tại vùng Vịnh đang tăng trở lại, trong khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì những điều kiện liên quan đến khả năng phong tỏa eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán chưa đạt được kết quả cuối cùng, do đó nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn chưa được loại bỏ.

Theo chiến lược gia Aldo Spanjer của BNP Paribas, dòng chảy xuất khẩu dầu mạnh và khả năng đạt được thỏa thuận giữa các bên đang gây áp lực lên giá. BMI dự báo có thể xuất hiện một thỏa thuận sơ bộ về Hormuz trong quý I/2027.

Hai nhóm yếu tố cần theo dõi. Một là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Đàm phán với Iran thất bại, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, lưu lượng vận chuyển qua Hormuz suy giảm hoặc OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng. Hai là yếu tố gây áp lực giảm giá. Hoạt động vận chuyển dầu ổn định, tồn kho tiếp tục tăng và OPEC+ nới lỏng hạn ngạch khai thác.

Điểm đáng chú ý là kịch bản giá dầu giảm phụ thuộc nhiều vào việc eo biển Hormuz tiếp tục thông suốt. Nếu hoạt động vận chuyển bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng mạnh nhanh hơn nhiều so với tốc độ điều chỉnh của các dự báo cung cầu.

Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu như Ấn Độ, giá dầu quanh 91 USD/thùng vẫn được đánh giá là quá cao để tạo ra sự giảm nhẹ đáng kể về chi phí nhập khẩu. Ngược lại, giá dầu cao hơn có thể giúp cải thiện doanh thu của các doanh nghiệp khai thác dầu khí.

Kịch bản cơ sở hiện tại là dầu Brent tiếp tục dao động trong vùng 89-96 USD/thùng, với rủi ro nghiêng về phía giảm do triển vọng dư cung.

Nhìn chung, triển vọng giá dầu đang chịu sức ép từ nguy cơ dư cung trong năm 2027, trong khi cuộc họp OPEC+ và tình hình tại eo biển Hormuz là hai yếu tố có thể làm thay đổi xu hướng.

Nếu OPEC+ duy trì kỷ luật sản lượng và nguồn cung qua Hormuz ổn định, giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, bất kỳ sự gián đoạn vận chuyển nào tại Hormuz hoặc quyết định cắt giảm sản lượng mạnh hơn từ OPEC+ đều có thể đẩy giá vượt ngưỡng 96 USD/thùng.

Nh.Thạch