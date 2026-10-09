Sau ASIAD 20, thể thao Việt Nam triển khai nhiều giải pháp nâng cao thành tích

Dù đặt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng và phấn đấu đạt thành tích cao ở các môn Olympic, nhưng thể thao Việt Nam chỉ đạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đáng nói, 3 huy chương vàng đến ở các nội dung của môn cầu mây và karate vốn không nằm trong chương trình thi đấu của Olympic 2028.

Bà Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ tại họp báo. Ảnh: TRẦN HUẤN

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, kết quả của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 cho thấy nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong công tác đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho thể thao thành tích cao. Dù các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và có những nội dung chỉ cách thành tích cao hơn trong gang tấc, kết quả chung vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thực tế này cũng cho thấy khoảng cách về trình độ giữa thể thao Việt Nam với nhóm quốc gia dẫn đầu châu lục còn khá lớn.

Từ góc độ quản lý, bà Lê Thị Hoàng Yến cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn thiếu; việc ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể thao đỉnh cao.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, một trong những giải pháp trọng tâm của thể thao Việt Nam thời gian tới là đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo và tập trung nguồn lực cho các môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD, Olympic. Việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên đánh giá thực chất về trình độ vận động viên, khả năng phát triển và tương quan với các đối thủ quốc tế. Cùng với đó, ngành thể thao sẽ chú trọng phát triển thể thao học đường, tạo nguồn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng từ sớm, bảo đảm tính kế thừa cho các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, thể thao Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, tập huấn và thi đấu; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và phân tích đối thủ.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, thể thao Việt Nam sẽ không lấy SEA Games làm thước đo chủ yếu, mà hướng mạnh hơn tới ASIAD và Olympic. Điều này không có nghĩa xem nhẹ đấu trường khu vực, mà đặt thành tích SEA Games trong một lộ trình phát triển dài hạn, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất của vận động viên Việt Nam ở cấp độ châu lục và thế giới.

ASIAD 20 đã khép lại với những thành tích đáng ghi nhận nhưng cũng để lại nhiều bài học cần được nhìn nhận nghiêm túc. Từ những hạn chế được chỉ ra, điều quan trọng là chuyển nhận thức thành hành động, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn trong đào tạo, huấn luyện và đầu tư.

Với định hướng đổi mới toàn diện, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng chuẩn bị, thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo được bước chuyển biến thực chất, thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh, hướng tới thành tích cao hơn tại những kỳ ASIAD và Olympic tiếp theo.