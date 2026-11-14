Sau ánh hào quang Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025
Một danh hiệu Quán quân có thể mang đến ánh hào quang, sự ghi nhận và những cơ hội mới. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống của người chiến thắng sẽ tiếp tục như thế nào? Với những nghệ sĩ trẻ, hành trình chinh phục khán giả đôi khi mới chỉ bắt đầu sau một cuộc thi. Câu chuyện hôm nay là về một cô gái đã từng bước lên bục vinh quang, nhưng vẫn đang miệt mài với những giờ luyện tập và khát vọng khẳng định mình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sau-anh-hao-quang-quan-quan-tieng-hat-ha-noi-2025-246261113231734328.htm