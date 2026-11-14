Sau ánh hào quang Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025

Găng tay Vô cực của vũ trụ Marvel được đính gần 180 carat đá quý và chiếc áo khoác huyền thoại trong MV “Thriller” của nam ca sĩ Michael Jackson là hai hiện vật thu hút sự chú ý tại buổi giới thiệu các kỷ vật của người nổi tiếng ở thành phố New York, Mỹ. Sự kiện diễn ra trước thềm loạt phiên đấu giá quy mô lớn tại Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tháng tới.