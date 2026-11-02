Sau ánh hào quang 'Đất phương Nam', bà Tư Ù có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?

Từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai bà Tư Ù trong bộ phim "Đất phương Nam", nghệ sĩ Mai Thanh Dung hiện có cuộc sống bình dị ở tuổi 68. Dù sức khỏe không còn như thời trẻ, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu nghề và mong muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Mới đây, Mai Thanh Dung cùng một số đồng nghiệp đến xem và ủng hộ vở kịch Cuốn truyện bị đốt do sân khấu kịch Hồng Vân dàn dựng. Tại đây, bà có dịp gặp lại những học trò thân thiết như Hồng Vân, Hồng Đào, Hữu Nghĩa, Quyền Linh... Nhìn các thế hệ học trò trưởng thành và có chỗ đứng trong nghề, nữ nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào.

Một trong những vai diễn ấn tượng của nữ diễn viên Mai Thanh Dung là vai bà Tư Ù trong "Đất phương Nam" (1997).

Nhắc về quãng thời gian giảng dạy, Mai Thanh Dung nhớ những năm tháng học trò phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Bà xúc động khi kể về những bữa ăn đạm bạc của sinh viên, khi món thịt kho có nhiều nước và mỡ hơn thịt nhưng các em vẫn cố gắng vượt qua để học tập, làm nghề.

Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, Mai Thanh Dung cũng trải qua không ít thăng trầm. Ở tuổi U70, bà phải sống chung với nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, trượt đốt sống lưng và tổn thương gai thị. Đáng chú ý, hơn 20 năm trước, bác sĩ từng cảnh báo bà có nguy cơ mất thị lực bất cứ lúc nào. Từ đó, nữ nghệ sĩ luôn duy trì việc nhỏ mắt và theo dõi sức khỏe.

Dù vậy, bà không để bệnh tật khiến mình mất đi niềm vui sống. Mai Thanh Dung chia sẻ rằng mỗi khi bước lên sân khấu, bà gần như quên hết đau đớn và mệt mỏi. Chỉ khi buổi diễn kết thúc, cơ thể mới bắt đầu cảm nhận rõ sự kiệt sức.

Nếu có lời mời phù hợp, nữ nghệ sĩ vẫn sẵn lòng trở lại phim trường. Với bà, được làm nghề là niềm hạnh phúc, còn những lúc sức khỏe không đảm bảo thì nghỉ ngơi, hồi phục rồi tiếp tục.

Không chỉ được nhớ đến qua vai bà Tư Ù trong Đất phương Nam, Mai Thanh Dung còn có nhiều năm giảng dạy môn Tiếng nói sân khấu tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM. Bà là người góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Hồng Vân, Hữu Châu, Trung Dân, Hoàng Sơn...

Ở tuổi 68, sau nhiều năm cống hiến, Mai Thanh Dung vẫn giữ tình yêu nghề bền bỉ. Với bà, chỉ cần còn sức khỏe và được khán giả đón nhận, sân khấu vẫn luôn là nơi để mình tiếp tục sống trọn với đam mê.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung sinh năm 1958, trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Ngày nhỏ bà học giỏi và mơ ước trở thành luật sư nhưng vì nhiều biến cố mà năm 16 tuổi, bà đã chuyển qua học thoại kịch tại Trường quốc gia âm nhạc & kịch nghệ Sài Gòn. Bà là nghệ sĩ duy nhất của khóa đào tạo kịch nói 1969-1973 gắn bó với nghề. Cùng khóa cải lương năm ấy có các nghệ sĩ Tài Lương, NSND Thoại Miêu…