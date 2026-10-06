Sau ánh đèn hội thi - Thước đo người bí thư ở những việc thật

Bí thư Chi bộ thôn Khe Hóp (đứng giữa) thường xuyên trao đổi với đảng viên, Nhân dân về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ở thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, câu trả lời được thể hiện từ những việc cụ thể: Duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, bàn bạc vấn đề người dân quan tâm, vận động phát triển kinh tế, hiến đất làm đường, giữ gìn an ninh, trật tự.

Tại thôn Phúc Hòa, xã Thác Bà, đó là câu chuyện ổn định tư tưởng, giữ gìn đoàn kết sau sáp nhập, gần dân, lắng nghe dân và cùng người dân giải quyết việc chung.

Hai bí thư, hai địa bàn với nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều: Uy tín của người bí thư được hình thành từ những việc làm hằng ngày, chứ không chỉ ở sân khấu hội thi.

Từ bài thi đến những việc ở Khe Hóp

Khe Hóp là thôn vùng cao của xã Mỏ Vàng, chủ yếu là đồng bào Dao sinh sống. Đời sống người dân gắn với sản xuất nông nghiệp, trong đó cây quế là một trong những nguồn sinh kế quan trọng.

Chi bộ thôn hiện có 40 đảng viên. Sau sáp nhập thôn, quy mô chi bộ tăng lên, yêu cầu tập hợp đảng viên, lãnh đạo và vận động Nhân dân cũng cao hơn. Trong bài dự thi xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, Bí thư Chi bộ Bàn Văn Ton xác định: “Muốn chi bộ mạnh trước hết phải giữ đoàn kết; muốn nghị quyết đi vào cuộc sống phải sát thực tế, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Phần thi của Bí thư Chi bộ Bàn Văn Ton tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Mỏ Vàng năm 2026.

Đó không chỉ là nội dung anh Ton trình bày tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Mỏ Vàng năm 2026, nơi anh đạt giải Nhất, mà đã được thể hiện trong công việc hằng ngày của Chi bộ Khe Hóp.

Theo anh Ton, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đều được đưa ra bàn bạc trong sinh hoạt chi bộ. Đảng viên cùng góp ý, thống nhất rồi đưa vào nghị quyết để tổ chức thực hiện. Với việc khó, chi bộ phân công đảng viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Nhờ vậy, nghị quyết không dừng ở những nội dung chung chung mà gắn với từng công việc cụ thể.

Một minh chứng rõ nét cho cách làm ấy là việc vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Năm 2025, phục vụ thi công tuyến đường Vành đai Khe Ngõa - Khe Hóp, người dân trong thôn đã hiến 12.000 m² đất, chặt khoảng 5.500 cây quế và đóng góp hàng trăm ngày công. Tổng giá trị đất, cây quế và tài sản trên đất ước khoảng 550 triệu đồng.

Với người dân vùng cao, đất sản xuất và cây quế không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế. Sự đồng thuận ấy vì thế càng cho thấy sức thuyết phục từ cách làm của chi bộ.

Ông Đặng Kim Hiến, đảng viên Chi bộ thôn Khe Hóp cho biết: “Khi chi bộ tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu thực hiện, trong đó có việc hiến đất, chặt cây làm đường và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân”.

Ở Khe Hóp, vai trò nêu gương của đảng viên được đặt trong các việc cụ thể. Đây cũng là điều anh Ton nhấn mạnh trong phần thi: “Đảng viên nói trước, làm trước, Nhân dân nhìn thấy và làm theo.”

Không chỉ đồng thuận trong việc chung, người dân Khe Hóp còn từng bước nâng cao thu nhập từ sản xuất. Thôn hiện có khoảng 40 ha ruộng nước, gần 500 ha quế; đàn gia súc gần 1.000 con, gia cầm gần 10.000 con. Thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Cuộc sống người dân thôn Khe Hóp có nhiều đổi thay rõ nét, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được nâng lên.

Chi bộ thôn Khe Hóp duy trì sinh hoạt định kỳ vào những ngày đầu tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quý; 100% đảng viên thực hiện sinh hoạt trên nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Năm 2025, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi sáp nhập với thôn Khe Đâm, Chi bộ Khe Hóp được Đảng ủy xã Mỏ Vàng công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, “Chi bộ 4 tốt”.

Sau sáp nhập, việc đầu tiên là giữ sự đồng thuận

Nếu ở Khe Hóp, câu chuyện nổi bật là đưa nghị quyết vào những việc cụ thể, thì tại Phúc Hòa, thử thách đầu tiên của người bí thư lại là củng cố đoàn kết sau sáp nhập.

Từ ngày 1/7/2026, thôn Phúc Hòa được hình thành trên cơ sở hợp nhất thôn Tân Lập và thôn Phúc Hòa cũ, với 432 hộ, 1.631 nhân khẩu; Chi bộ có 41 đảng viên. Một khu dân cư mới hình thành đặt ra yêu cầu nhanh chóng tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và gắn kết trong Nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hòa Nguyễn Thị Hương Quỳnh thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình phát triển kinh tế của người dân trong thôn.

Với Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hương Quỳnh, để làm được điều đó phải bắt đầu từ gần dân, lắng nghe Nhân dân và cùng Nhân dân giải quyết những vấn đề cụ thể. Đây cũng là cách làm được chị thể hiện tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Thác Bà năm 2026, nơi chị đạt giải Nhì. Ở cơ sở, chị cùng chi bộ tập trung nắm tình hình Nhân dân, đưa những vấn đề người dân quan tâm ra bàn bạc dân chủ, phân công cán bộ, đảng viên cùng vận động và giải quyết từ cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hòa, Nguyễn Thị Hương Quỳnh chia sẻ: “Sau sáp nhập, chi bộ tập trung giữ vững đoàn kết, đưa những vấn đề người dân quan tâm ra bàn bạc dân chủ và phân công cán bộ, đảng viên cùng các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện”.

Ở Phúc Hòa, phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” được chi bộ lựa chọn trong công tác dân vận. Những vấn đề phát sinh ở khu dân cư được chú ý giải quyết từ sớm. Người có uy tín phát huy vai trò; cán bộ, đảng viên và các đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động. Từ an sinh xã hội, vệ sinh môi trường đến giữ gìn an ninh, trật tự, việc chung đều được bàn bạc và phân công thực hiện.

Thôn Phúc Hòa ra mắt “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - hạnh phúc”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tháng 8/2026, thôn Phúc Hòa ra mắt “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - hạnh phúc”. Sau thời gian hợp nhất, khu dân cư mới đang từng bước ổn định. Phúc Hòa hiện không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn có khoảng 40 mô hình trồng chè, trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến gỗ… cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 250 lao động, thu nhập bình quân từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hòa Nguyễn Thị Hương Quỳnh đạt giải Nhì tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Thác Bà năm 2026.

Sự đồng thuận còn thể hiện qua những việc hằng ngày. Người dân cùng phát dọn hành lang, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng; duy trì tuyến điện “Thắp sáng đường quê” dài hơn 5 km, quản lý hệ thống camera an ninh, nhà văn hóa và sân thể thao cộng đồng. Các tổ hòa giải, tổ tự quản tham gia giải quyết vụ việc phát sinh tại khu dân cư.

Ông Tăng Xuân Chí (thôn Phúc Hòa) bày tỏ: “Cán bộ, đảng viên trong chi bộ rất gần dân, lắng nghe và giải quyết những việc người dân quan tâm nên bà con tin tưởng, đồng thuận. Từ những việc chung của khu dân cư, mọi người cùng góp công, góp sức, giữ gìn đường làng, môi trường và an ninh, trật tự”.

Hội thi chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở về với cơ sở

Một phần thi tốt giúp người bí thư thể hiện kiến thức, khả năng xử lý tình huống và kinh nghiệm công tác. Nhưng sau khi rời sân khấu, những kiến thức ấy được vận dụng ra sao mới là điều đáng quan tâm.

Từ Khe Hóp đến Phúc Hòa, thực tiễn cơ sở cho thấy công việc của người bí thư chi bộ không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ vấn đề rất gần với đời sống: một nghị quyết sát thực tế, một cuộc họp tìm được hướng giải quyết cho việc khó, một chủ trương được người dân hiểu và đồng thuận, một đảng viên gương mẫu để quần chúng làm theo.

Bí thư Chi bộ Bàn Văn Ton (áo xanh bên phải) đạt giải Nhất tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Mỏ Vàng năm 2026.

Ở mỗi địa bàn, cách làm có thể khác nhau. Có nơi tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; có nơi giải quyết những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; có nơi chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường. Nhưng điểm chung vẫn là vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ và sự sâu sát, trách nhiệm của người đứng đầu. Đó cũng là giá trị mà Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi hướng tới.

Đồng chí Đỗ Cao Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: “Qua hội thi, kinh nghiệm từ cơ sở được chia sẻ, những tình huống thực tiễn được trao đổi, cách làm hiệu quả có thêm cơ hội nhân rộng. Quan trọng hơn, mỗi bí thư có dịp nhìn lại phương pháp lãnh đạo, tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác dân vận và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Sân khấu hội thi rồi sẽ khép lại, nhưng công việc ở cơ sở thì không có hồi kết. Mỗi ngày vẫn có nhiều vấn đề mới đặt ra, việc khó cần giải quyết, những chủ trương cần được cụ thể hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Kinh nghiệm từ hội thi được mang trở lại thôn, bản, chuyển thành cách làm mới và những chuyển biến trong đời sống. (Trong ảnh: Nhân dân xã Khao Mang chung sức làm đường giao thông nông thôn).

Vì thế, giá trị của hội thi không chỉ nằm ở giải thưởng hay thứ hạng mà ở kiến thức, kinh nghiệm được mang trở lại thôn, bản, chuyển thành cách làm mới và những chuyển biến trong đời sống.

Sau ánh đèn hội thi, mỗi bí thư lại trở về với địa bàn của mình. Ở đó không có bảng điểm hay tiếng vỗ tay, chỉ có công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đó cũng là thước đo rõ nhất đối với người bí thư: nghị quyết có đến được với dân không, việc khó có được giải quyết không, đảng viên có nêu gương không và Nhân dân có đồng thuận, tin tưởng hay không.