Sau AI, robot có thể khiến tình trạng thiếu chip nhớ tồi tệ hơn

Ảnh: Tesla.

Chip nhớ, bao gồm DRAM và bộ nhớ NAND, là những linh kiện đang được săn đón hàng đầu.

Tuy nhiên, Elon Musk cho rằng áp lực có thể còn lớn hơn khi thế giới bước vào giai đoạn sản xuất robot hình người với quy mô lớn. Vị tỷ phú đưa ra nhận định khi trả lời một chủ đề trên mạng xã hội X.

ROBOT HÌNH NGƯỜI CÓ THỂ CẦN BAO NHIÊU RAM?

Bài đăng ban đầu dẫn một báo cáo của Counterpoint Research về triển vọng nhu cầu DRAM trong tương lai. Theo báo cáo, nhu cầu DRAM trên toàn cầu cho robot hình người dự kiến tăng hơn 20 lần, từ khoảng 8.300 TB năm 2026 lên khoảng 172.000 TB vào năm 2030.

Tuy nhiên, Elon Musk cho rằng con số dự báo này vẫn chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế. Tỷ phú công nghệ tin rằng robot hình người sẽ cần lượng RAM lớn hơn nhiều trong tương lai gần. "Nhu cầu RAM của robot sẽ vượt qua mọi thứ khác trên Trái đất”, Elon Musk nhận định.

Theo ước tính được đề cập trong báo cáo, mỗi robot hình người có thể cần khoảng 39 GB DRAM. Nhận định của vị tỷ phú cho thấy ông kỳ vọng nhu cầu bộ nhớ trên mỗi robot có thể cao hơn so với mức dự báo của các nhà nghiên cứu.

Nhu cầu bộ nhớ thực tế củ robot sẽ phụ thuộc vào thiết kế, năng lực xử lý tại chỗ, mức độ phức tạp của các mô hình AI và mức độ phụ thuộc của hệ thống tính toán trên thiết bị hoặc trên đám mây.

Robot hình người không chỉ thực hiện những chuyển động được lập trình sẵn. Để hoạt động trong môi trường thực tế, chúng phải liên tục thu thập và xử lý thông tin từ camera, cảm biến LiDAR, cảm biến xúc giác cùng nhiều nguồn dữ liệu khác và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Xe tự hành cấp độ 4 trở lên thường cần hơn 200 GB bộ nhớ và vài terabyte dung lượng lưu trữ. Robot hình người có thể sẽ cần mức bộ nhớ và dung lượng lưu trữ tương tự”.

Ông Sanjay Mehrotra, Giám đốc điều hành Micron

Khi các mô hình AI ngày càng phức tạp, yêu cầu về bộ nhớ và năng lực tính toán cũng có thể tăng lên.

Đặc biệt, những mô hình AI có khả năng mô phỏng và dự đoán sự thay đổi của môi trường, thường được gọi là mô hình thế giới (world models), có thể giúp robot hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hành động và kết quả.

Chẳng hạn, robot cần dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi nhấc một vật thể, di chuyển qua một lối đi hẹp hoặc tương tác với con người. Những khả năng này cũng làm tăng lượng dữ liệu cần xử lý và lưu trữ trong quá trình vận hành.

Trong một cuộc trao đổi với nhà đầu tư về kết quả kinh doanh, ông Sanjay Mehrotra, Giám đốc điều hành Micron, từng cho biết: “Xe tự hành cấp độ 4 trở lên thường cần hơn 200 GB bộ nhớ và vài terabyte dung lượng lưu trữ. Robot hình người có thể sẽ cần mức bộ nhớ và dung lượng lưu trữ tương tự”.

Nhận định này cho thấy các chuyên gia đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực công nghệ đều không cho rằng robot hình người sẽ chỉ cần khoảng 39 GB bộ nhớ, mà cần nhiều hơn thế.

CUỘC ĐUA ROBOT HÌNH NGƯỜI ĐANG NÓNG LÊN

Những tiến bộ trong lĩnh vực robot hình người đang diễn ra nhanh chóng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực robot hình người tại Trung Quốc, trong đó có Unitree, đã đạt được những bước tiến về khả năng vận động của robot. Một số mẫu robot của hãng có thể chạy với tốc độ cao, thực hiện các động tác phức tạp và duy trì khả năng thăng bằng trong nhiều tình huống.

Trong khi đó, công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk cũng đã dành nhiều năm phát triển Optimus, dòng robot hình người được kỳ vọng có thể thực hiện các công việc trong nhà máy và về lâu dài đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác trong đời sống.

Nhu cầu RAM trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tốc độ phát triển của robot hình người, số lượng sản phẩm được đưa vào sử dụng, cấu hình phần cứng và cách các doanh nghiệp thiết kế hệ thống tính toán.

Khi robot hình người tiến gần hơn đến khả năng thương mại hoá rộng rãi, nhu cầu đối với các linh kiện thiết yếu như chip xử lý, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ có thể tăng theo.

Nếu số lượng robot được triển khai đạt quy mô lớn, đây sẽ là nguồn cầu mới đối với ngành bán dẫn, vốn cũng đang phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ AI và các trung tâm dữ liệu.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định dự báo của tỷ phú Elon Musk sẽ trở thành hiện thực. Nhu cầu RAM trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tốc độ phát triển của robot hình người, số lượng sản phẩm được đưa vào sử dụng, cấu hình phần cứng và cách các doanh nghiệp thiết kế hệ thống tính toán.

Nhưng nếu làn sóng AI hiện nay đã tạo ra sức ép lớn đối với thị trường bộ nhớ, sự phổ biến của robot hình người có thể mở ra thêm một mặt trận cạnh tranh nguồn cung.

Trong kịch bản đó, tình trạng khan hiếm RAM sẽ khó sớm chấm dứt nếu năng lực sản xuất không theo kịp tốc độ tăng trưởng của nhu cầu.

Còn hiện nay, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã kéo giá RAM tăng đáng kể trong năm qua. Và từ chi phí linh kiện tăng cao, giá các thiết bị điện tử tiêu dùng, từ điện thoại thông minh đến máy tính xách tay cũng đều đã tăng lên.