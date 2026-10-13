Sau á hậu Mỹ Anh đến lượt hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi vụ nhóm chat nói xấu

Tối 13/10, hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh đăng bài viết dài trên trang cá nhân, chính thức phản hồi ồn ào nhóm chat nói xấu đồng nghiệp đang gây xôn xao. Cô cho biết 2 ngày qua đã suy nghĩ nhiều, trăn trở nhìn lại bản thân và hiểu rằng có những điều mình cần nghiêm túc đối diện. Khi đọc lại, người đẹp nhận ra một số lời nói lẽ ra có thể được diễn đạt khác đi, cẩn trọng, tinh tế và nghĩ nhiều hơn tới cảm nhận của người được nhắc đến.

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi tới "các chị" và những cá nhân liên quan đã bị ảnh hưởng ngoài ý muốn từ vụ việc. Cô cũng xin lỗi các cá nhân, tổ chức từng tin tưởng, đồng hành cùng mình và những khán giả luôn dành cho cô tình cảm, kỳ vọng. Trong bài viết, hoa hậu không nêu cụ thể "các chị" là ai.

Hoa hậu Quỳnh Anh.

Theo người đẹp, danh hiệu hoa hậu không khiến cô trở thành người không thể mắc sơ suất nhưng buộc cô phải chú ý hơn tới lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, kể cả ở những điều tưởng nhỏ nhất.

Cô viết: "Quỳnh Anh không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng nhưng bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận sẽ sửa, điều chỉnh".

Đáng chú ý, ngay sau lời nhận lỗi, Quỳnh Anh cho biết với những điều "cần được hiểu đúng", cô cũng mong có dịp nói rõ, trên tinh thần tôn trọng mọi người liên quan. Chi tiết này khiến lời xin lỗi của tân hoa hậu mang sắc thái khác so với đàn em. Khép lại bài viết, Quỳnh Anh chia sẻ với cô, trưởng thành không phải là học cách làm hài lòng tất cả hay luôn được nhìn thấy mặt tốt đẹp mà là sống và ứng xử tinh tế hơn, kể cả khi phải đối diện với những điểm chưa hoàn hảo của chính mình. Cô coi sự việc là bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm, đồng thời cảm ơn khán giả đã bao dung, lắng nghe.

Lời xin lỗi của Quỳnh Anh đến sau Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh khoảng nửa ngày. Rạng sáng 13/10, người đẹp sinh năm 2003 mở đầu tâm thư bằng thừa nhận có những điều khi đã nói ra dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại.

Mỹ Anh cho biết đã dành nhiều thời gian nhìn lại những lời mình viết trong các tin nhắn bị lan truyền. Cô nhấn mạnh dù đó là cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ cảm xúc nào, điều đó cũng không thể trở thành lý do biện minh. Á hậu xin lỗi những người bị ảnh hưởng, những ai tổn thương khi đọc các tin nhắn và khán giả từng đặt niềm tin vào cô.

Ồn ào bắt đầu từ ngày 12/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là trích từ một nhóm trò chuyện riêng của thí sinh Miss Universe Vietnam 2026, có nội dung chê bai, bàn tán về một số người đẹp và nhân vật liên quan cuộc thi. Theo một số trang tin, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người đăng quang mùa giải 2024 - nằm trong số những người bị nhắc tên.

Cùng ngày 12/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo đã tiếp nhận phản hồi, đang rà soát và xác minh thông tin để có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp. Đến tối 13/10, đơn vị này chưa công bố kết luận.

Sự việc xảy ra chỉ hơn 10 ngày sau đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Quỳnh Anh, sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75 m, từng là Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Trở lại sau 2 năm, cô nhận vương miện từ tay Kỳ Duyên và giành quyền đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75, dự kiến diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11. Ngay sau đăng quang, cô xin phép về Hà Nội chịu tang bà.

Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026: