Sau 9 tháng tăng trưởng 9,01%, Việt Nam bước vào 'đường đua' 2 con số

GDP Việt Nam hướng tới mốc tăng trưởng 2 con số

Từ đầu năm đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, diễn biến nhanh và khó lường. Trong bối cảnh đó, các tổ chức nghiên cứu kinh tế quốc tế nhìn chung đều điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2026 theo hướng thấp hơn năm 2025.

Cụ thể, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế toàn cầu năm 2026 tăng trưởng 2,9%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025. Liên hợp quốc (UN) dự báo mức tăng 2,6%, giảm 0,3 điểm phần trăm, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng đạt 3%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Tại Đông Nam Á, triển vọng tăng trưởng năm 2026 cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nền kinh tế. Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, tăng trưởng của Indonesia được ước tính trong khoảng 5-5,2%; Malaysia 4,7-4,9%; Philippines 3,3-4,1%; Singapore 4,8-5%; trong khi Thái Lan được dự báo đạt mức thấp hơn, khoảng 1,9-2,4%.

GDP Việt Nam hướng tới mốc tăng trưởng 2 con số. Ảnh minh họa/HPG

Việt Nam được các tổ chức quốc tế dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Theo các dự báo của IMF, ADB và AMRO, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 được ước tính trong khoảng 7,5-8,2%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo dành cho các nền kinh tế Đông Nam Á khác.

Thực tế cho thấy, gần như chắc chắn tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 sẽ vượt 9% và đang hướng tới mức tăng trưởng 2 con số.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, GDP quý III/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, cho thấy đà tăng trưởng đang được duy trì ở mức cao.

Thông thường, quý IV là giai đoạn kinh tế có xu hướng tăng tốc khi hoạt động sản xuất, kinh doanh bước vào mùa cao điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng gia tăng và các đơn hàng, đặc biệt là đơn hàng xuất khẩu, được đẩy mạnh. Đây cũng là thời điểm có thể tạo thêm động lực để nền kinh tế bứt tốc, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Cục Thống kê đối với các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, triển vọng sản xuất, kinh doanh trong quý IV được đánh giá tích cực hơn, khi nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sản lượng, đơn hàng mới và đơn hàng xuất khẩu cùng cải thiện.

Kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho rằng: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, Việt Nam cần lưu ý tới một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, giá cả và ổn định thị trường; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính. Ảnh: NSO

Theo bà, Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến kinh tế, chính trị thế giới nhất là xung đột tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine, biến động giá dầu, chi phí vận tải, tỷ giá...; kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế cả nước và địa phương, kịch bản lạm phát.

“Điều hành giá xăng dầu linh hoạt, hiệu quả; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo”, bà Hương nói.

Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, quy mô tập trung và chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.

Thứ ba, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và kiểm soát chi phí logistics.

Việt Nam cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và các điều kiện sản xuất, kinh doanh để đưa nhanh các năng lực sản xuất mới vào hoạt động; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi.

Thứ tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, các công trình có sức lan tỏa cao, nhất là đường sắt, đường bộ, hàng không, năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thứ năm, hỗ trợ và nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Theo bà, Việt Nam cần tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại và kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy sức mua trong nước.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, mở rộng hệ thống phân phối hiện đại và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Thứ bảy, tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, đa dạng hóa và đổi mới sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách quốc tế; nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối giao thông và hàng không, tạo thuận lợi cho khách du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026.

Cuối cùng, theo bà, Việt Nam cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, phòng chống cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao đời sống thực chất của Nhân dân.