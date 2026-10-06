Sau 9 tháng, Công đoàn Việt Nam kết nạp hơn 686.000 đoàn viên

Tại Hội nghị, ông Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, qua 9 tháng, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức thực hiện từng bước đổi mới theo hướng xác định rõ nguồn, địa bàn, doanh nghiệp, đối tượng và trách nhiệm.

Đến ngày 30/9, toàn hệ thống đã kết nạp 686.035 đoàn viên, đạt 91,47% chỉ tiêu năm 2026 sau khi điều chỉnh còn 750.000 đoàn viên thực tăng; riêng Quý III phát triển 387.084 đoàn viên. Tuy nhiên, vẫn còn 14.811 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và 249 doanh nghiệp FDI có từ 100 lao động trở lên chưa có CĐCS.

Cũng trong 9 tháng, các cấp công đoàn đã giới thiệu 43.728 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đạt 72,88% chỉ tiêu; trong đó có 14.127 cán bộ công đoàn và 15.647 công nhân lao động trực tiếp. Đã có 14.111 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng cho rằng những tháng cuối năm 2026 là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên thực tăng và thành lập CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở, công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng năm 2026.

Trên cơ sở chỉ tiêu năm 2026 đã được điều chỉnh từ 1.000.000 xuống 750.000 đoàn viên thực tăng và chỉ tiêu đã được giao lại cho từng đơn vị, các cấp công đoàn cần tập trung cao độ nguồn lực, xác định rõ số lượng còn thiếu, địa bàn còn nguồn, nguyên nhân chưa đạt và giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp công đoàn tập trung tăng tốc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhưng phải chuyển mạnh từ “giao chỉ tiêu” sang “giao địa chỉ, giao doanh nghiệp, giao trách nhiệm”.

Tập trung vào doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có đông lao động.

Tập trung phát triển đoàn viên thực tăng và giữ đoàn viên. Phải quản lý chặt biến động, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm ở từng địa bàn, doanh nghiệp; lấy hiệu quả duy trì đoàn viên làm một tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả.

Nâng cao chất lượng CĐCS sau thành lập. CĐCS mới phải nhanh chóng hoạt động thực chất, có cán bộ, có quy chế, có đối thoại, thương lượng, chăm lo và đại diện người lao động.

Thực hiện tốt hơn công tác tạo nguồn phát triển Đảng ngay từ cơ sở; chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất và nguồn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong rà soát doanh nghiệp, người lao động và tạo nguồn phát triển Đảng...

Đến thời điểm 30/9, toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam có 10.591.462 đoàn viên; 67.999 CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở; trong đó khu vực phi chính thức có 1.022 nghiệp đoàn cơ sở, với 64.523 đoàn viên nghiệp đoàn.