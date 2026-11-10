Sau 9 tháng bội thu, PV Power nâng gấp hơn 4 lần mục tiêu lợi nhuận sau thuế

HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) mới đây đã thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất của công ty được nâng lên 53.308 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế nâng lên 5.568 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh lên mức 4.973 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 49.887 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2025, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 1.124 tỷ đồng, giảm 63%. Các chỉ tiêu cũ được xây dựng trên giả định giá dầu 70 USD/thùng và tỷ giá 26.500 đồng/USD.

Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, mục tiêu doanh thu hợp nhất mới tăng khoảng 7% và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng gấp hơn 4 lần.

PV Power điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh doanh thu cùng lợi nhuận 9 tháng của doanh nghiệp vượt xa mục tiêu cả năm (Ảnh minh họa).

Động thái này diễn ra sau khi PV Power ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 49.406 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tổng sản lượng điện phát ra trong 9 tháng đạt 19.329 triệu kWh, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo doanh thu bán điện, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đóng góp lớn nhất với 13.773 tỷ đồng. Về sản lượng phát điện, Vũng Áng 1 dẫn đầu với 5,7 tỷ kWh.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 6.899 tỷ đồng, tăng 216%. Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PV Power đã bằng khoảng 139% kế hoạch cả năm mới. Nếu so với kế hoạch ban đầu, mức lợi nhuận doanh nghiệp đạt được sau 9 tháng cao gấp hơn 6 lần chỉ tiêu đề ra.

Riêng trong quý III, PV Power ghi nhận doanh thu thuần 16.772 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.073 tỷ đồng, tăng 119%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động phát điện. Sản lượng điện thương phẩm trong quý đạt 6.265 triệu kWh, tăng 53% so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân cũng tăng 39%, lên 2.677 đồng/kWh.

Trong cơ cấu nguồn điện, nhiệt điện khí tiếp tục đóng vai trò chủ lực với sản lượng 4.321 triệu kWh, tăng 74%. Đáng chú ý, cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đóng góp khoảng 1.283 triệu kWh sau khi đi vào vận hành thương mại.

Ở nhóm nhiệt điện than, Nhà máy điện Vũng Áng 1 ghi nhận sản lượng 1.555 triệu kWh, tăng 46%. Ngược lại, sản lượng thủy điện giảm 27%, còn 389 triệu kWh do các nhà máy Hủa Na và Đắkđrinh được huy động thấp hơn cùng kỳ.

Bên cạnh tăng trưởng sản lượng, kết quả kinh doanh của PV Power còn được hỗ trợ bởi một số khoản thu nhập không thường xuyên. Điển hình như doanh thu hoạt động tài chính đạt 549 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá ròng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 108.973 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 58.572 tỷ đồng, tăng 58%. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 10.609 tỷ đồng, tăng 57% cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 19.548 tỷ đồng, tăng 54%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu POW chốt phiên giao dịch ngày 10/11 ở 12.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 38.348 tỷ đồng.