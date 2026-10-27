Sau 9 giờ đấu trí, hai đối tượng ma túy cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa ra đầu hàng

Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.Hải Phòng vận động, thuyết phục thành công hai đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy ra đầu hàng sau 9 giờ căng thẳng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Hai đối tượng Nguyễn Đình Cường và Bùi Văn Quyền cố thủ trên mái tầng thượng, chống trả lực lượng công an khi bị phát hiện, truy bắt. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Cường (33 tuổi), trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP.Hải Phòng và Bùi Văn Quyền (32 tuổi), trú tại thôn Lão Phong, xã Kiến Hải.

Cả hai là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng thụ lý.

Trước đó, sáng 26.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xác minh, truy tìm Cường và Quyền.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng đang lẩn trốn trong căn nhà của bà Đoàn Thị Lan (47 tuổi), tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, Thanh Hóa.

Căn nhà này được Lang Thị My (22 tuổi), trú tại thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, thuê ở từ giữa tháng 10.2026. My có quen biết Cường và Quyền từ trước.

Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi tổ công tác đến căn nhà để làm việc với My, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng nhằm lẩn tránh lực lượng chức năng.

Phát hiện sự việc, tổ công tác lập tức truy đuổi, vận động hai đối tượng xuống làm việc. Tuy nhiên, Cường và Quyền không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người, đồng thời ném mảnh kính vỡ và gạch vụn về phía lực lượng công an để chống trả, cố thủ trên cao.

Bùi Văn Quyền (áo xanh) và Nguyễn Đình Cường (áo trắng) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước tình huống phức tạp, lực lượng làm nhiệm vụ báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, đề xuất huy động Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bao vây khu vực, triển khai phương án khống chế, vận động các đối tượng ra đầu hàng.

Quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn do căn nhà cao 3 tầng nằm giữa cánh đồng, xung quanh không có nhà dân hay công trình xây dựng.

Lối duy nhất dẫn lên vị trí các đối tượng cố thủ là cầu thang qua cửa tum, chỉ đủ cho một người chui qua, khiến việc tiếp cận trực tiếp tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong khi đó, vụ việc thu hút đông người dân địa phương theo dõi. Lực lượng chức năng vừa phải kiên trì vận động các đối tượng, vừa triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân xung quanh.

Sau khoảng 9 giờ đấu trí, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, lực lượng công an đã đưa được hai đối tượng ra đầu hàng, chấm dứt tình trạng cố thủ.

Bước đầu, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP. Hải Phòng, sau đó đến khoảng 20 giờ ngày 25.10 thì đến nhà trọ của My tại Thanh Hóa. Đến sáng 26.10, cả ba tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vật chứng liên quan đến vụ việc được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.