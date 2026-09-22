Sau 7 trận động đất ngày hôm qua, Quảng Ngãi lại hứng thêm động đất 3.2 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 6 phút 41 giây ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.928° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Quảng Ngãi sáng nay.

Ngày 21/9, 7 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,0 được ghi nhận tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. 7 trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và 8,3km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 00 giờ 10 phút 57 giây (giờ địa phương) ngày 21/9/2026, tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Trận động đất có độ lớn M = 2,6, tọa độ (14.978° vĩ Bắc – 108.097° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Vào lúc 3 giờ 38 phút 40 giây, một trận động đất có độ lớn M=2,7 xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Trận động đất có tọa độ 15,205 độ vĩ Bắc - 108,180 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trong khi đó, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận năm trận động đất trong ngày 21/9/2026. Một trận động đất lúc 0 giờ 37 phút 28 giây, có độ lớn M = 2,8, tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tiếp đến, một trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 20 phút 15 giây, có độ lớn M=3,0, tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trận tiếp theo xảy ra lúc 13 giờ 18 phút 11 giây, có độ lớn M = 2.7, tại tọa độ 14.938° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Một trận lúc 13 giờ 33 phút 42 giây, có độ lớn M = 2.9, tại vị trí có tọa độ 14.936° vĩ Bắc – 108.176° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Trận tiếp theo lúc 16 giờ 58 phút 23 giây, có độ lớn M = 2.8, tại tọa độ (14.949° vĩ Bắc – 108.187° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trong những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất. Theo Viện Các khoa học Trái đất, động đất kích thích liên quan đến hoạt động tích nước hồ chứa, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các chuyên gia từng nhận định động đất kích thích tại khu vực này có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí khoảng 10 năm mới dần ổn định. Tuy nhiên, khả năng xảy ra động đất có độ lớn trên 5,5 là thấp.