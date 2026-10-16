Sau 7 phiên đỏ lửa, chứng khoán đảo chiều: CTG, BID, KDH đồng loạt tăng mạnh

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 16/10 khi lực cầu quay trở lại sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp. Dòng tiền mua chủ động xuất hiện trên diện rộng, giúp nhiều nhóm cổ phiếu đảo chiều tăng giá và cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,56 điểm, lên 1.705,91 điểm, chính thức vượt trở lại ngưỡng 1.700 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 185 mã tăng giá, trong đó có 9 mã tăng trần, so với 121 mã giảm giá, gồm 2 mã giảm sàn. Diễn biến này cho thấy lực cầu phục hồi đã lan tỏa đến nhiều nhóm ngành, dù áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn hạn chế đà tăng của chỉ số.

VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm, khối ngoại vẫn bán ròng gần 600 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những động lực đáng chú ý trong phiên. CTG tăng 2,68%, BID tăng 2,26%, SHB tăng 2,4%, TPB tăng 2,13% và LPB tăng 2,15%. Ngược lại, MBB và EIB điều chỉnh dưới 1%. Sắc xanh tại nhiều cổ phiếu ngân hàng góp phần nâng đỡ VN-Index trong phiên hồi phục sau giai đoạn thị trường liên tục chịu áp lực bán.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa vẫn xuất hiện nhưng bên tăng chiếm ưu thế ở nhiều mã. KDH tăng 3,66%, VHM tăng 3,57%, VPL tăng 2,6% và VRE tăng 1,11%. Đáng chú ý, SJS tăng mạnh 6,33%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,38%, VPI mất 2,63%, trong khi DXG, PDR và DIG cùng điều chỉnh dưới 1%.

Ngoài ngân hàng và bất động sản, một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác cũng hỗ trợ đà phục hồi của thị trường. HVN tăng 2,94%, còn VJC tăng 0,16%. GVR tăng 1,13%, GMD tăng 1,89%, VNM tăng 1,05%, MSN tăng 1,42% và MWG tăng 1,51%.

Một diễn biến khác thu hút sự chú ý là nhịp hồi phục của PNJ sau giai đoạn giảm giá mạnh. Trong phiên 16/10, cổ phiếu này tăng 3,3%, lên 18.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 6,1 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của PNJ được ghi nhận ở mức 9.620 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện trong những phiên gần đây đã giúp PNJ cải thiện thanh khoản, đồng thời thoát khỏi tình trạng thiếu bên mua từng ghi nhận trong các phiên chịu áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, nhịp hồi phục ngắn hạn chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc, nhất là sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó.

Trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường trong nước, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 16/10. Giá trị bán ròng đạt gần 600 tỷ đồng, kéo dài chuỗi bán ròng lên 11 phiên liên tiếp.

HDB là mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị hơn 182 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 69,34 tỷ đồng, PRT với 63,06 tỷ đồng và VIX với 47,06 tỷ đồng.

Ở chiều mua, FPT dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 47,92 tỷ đồng. CTG đứng tiếp theo với 41,61 tỷ đồng, MBB đạt 32,46 tỷ đồng và SSI đạt 30,62 tỷ đồng.

Việc VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp cho thấy lực cầu đã có dấu hiệu cải thiện. Dù vậy, chuỗi bán ròng kéo dài của khối ngoại và sự phân hóa giữa các cổ phiếu vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo.