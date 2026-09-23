Sau 7 ngày nước vẫn ngập ngang gối, gần 2.000 học sinh chưa thể đến trường

Sáng 23/9, dù thời tiết tại Thanh Hóa đã thuận lợi hơn, nhưng nước tại khu vực 3 trường học gồm mầm non, tiểu học và THCS ở xã Đồng Tiến vẫn chưa rút hết. Gần 2.000 học sinh tiếp tục phải nghỉ học do đường vào trường và khuôn viên nhiều nơi còn ngập sâu.

Tại điểm chính Trường THCS Đồng Tiến, nước trên tuyến đường dẫn vào trường ngập khoảng 50cm, trong khuôn viên trường có nơi ngập tới 1m, khiến 642 học sinh phải nghỉ học từ ngày 17/9.

Trường THCS Đồng Tiến sau 7 ngày vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Lê Dương

Ông Hoàng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến, cho biết đến ngày 23/9, học sinh đã phải nghỉ học 7 ngày. Mực nước rút rất chậm nên chưa thể xác định chính xác thời điểm các em được trở lại trường.

“Nhà trường phải chờ nước rút, sau đó tổng vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra cơ sở vật chất và hệ thống điện, khi đó mới có thể đón học sinh trở lại. Nếu nước tiếp tục rút chậm, các em có thể phải nghỉ học tuần tới”, ông Thắng nói.

Không chỉ Trường THCS Đồng Tiến, Trường Tiểu học và Trường Mầm non Đồng Tiến cũng bị ngập tương tự.

Sân trường ngập trắng. Ảnh: Lê Dương

Trung bình mực nước sâu khoảng 50cm. Ảnh: Lê Dương

Ông Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, cho biết đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra tình trạng ngập kéo dài. Trong đợt mưa bão năm 2025, các trường từng bị ngập khiến học sinh phải nghỉ học khoảng 15 ngày.

Theo ông Quyết, nguyên nhân khiến nước ngập sâu và rút chậm là hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng một số tuyến đường như cao tốc Bắc - Nam, Nghi Sơn - Sao Vàng cũng ảnh hưởng đến dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước.

Trong khi đó, trạm bơm tiêu úng trên địa bàn được đầu tư cách đây hơn 40 năm, công suất nhỏ, không đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước khi mưa lớn.

Dù học sinh nghỉ học, các thầy cô vẫn thay phiên trực trường. Ảnh: Lê Dương

“Từ năm ngoái, địa phương đã đề nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp, nâng cao tuyến đường dẫn vào trường học; nâng cấp trạm bơm tiêu úng và nạo vét lòng sông Hoàng để khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, các hạng mục này chưa được đầu tư nên ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát nước”, ông Quyết cho biết.

Không để học sinh nghỉ học kéo dài

Sáng 23/9, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học ở xã Đồng Tiến.

Khu vực sau trường, nước vẫn ngập sâu gần 1m. Ảnh: Lê Dương

Ông Phong yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương có phương án đưa học sinh trở lại học, không để tình trạng nghỉ kéo dài.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước mắt, ngành giáo dục, chính quyền xã và ban giám hiệu các trường cần vận động phụ huynh, bố trí phương án phù hợp để học sinh được học tập trở lại. Trường hợp chưa thể xử lý ngay tình trạng ngập, có thể nghiên cứu phương án tổ chức học tại các điểm trường khác, bảo đảm an toàn.

Đối với tình trạng ngập úng kéo dài, ông yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án xử lý tiêu thoát nước tại khu vực này vào danh sách công trình cấp bách để sớm bố trí nguồn lực triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Phong (ở giữa) yêu cầu ngành giáo dục, địa phương và nhà trường sớm có biện pháp đưa học sinh trở lại trường, không để học sinh nghỉ kéo dài. Ảnh: Lê Dương

Về lâu dài, tỉnh cần tính toán quy hoạch tổng thể hệ thống tiêu thoát nước cho xã Đồng Tiến và các khu vực lân cận; rà soát những dự án, tuyến đường có nguy cơ cản trở dòng chảy để có giải pháp phù hợp.

“Yêu cầu địa phương chủ động kiểm tra, duy tu hệ thống tiêu thoát nước, quản lý ao, hồ, khơi thông dòng chảy và tăng cường vệ sinh môi trường, không để đến khi xảy ra mưa lũ mới xử lý”, ông Phong nói.