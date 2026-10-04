Sau 6 tháng thi công, các đoạn tuyến Vành đai 2,5 thay đổi ra sao?

Vành đai 2,5 dài khoảng 19,6 km, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, được quy hoạch với mặt cắt ngang 40-50 m. Tuyến đi qua nhiều khu vực đô thị của Hà Nội, kết nối các trục đường lớn như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ và khu vực Tây Hồ Tây.

Tuyến được chia thành 13 đoạn để đầu tư. Đến tháng 3/2026, Hà Nội hoàn thành 5 đoạn với tổng chiều dài khoảng 11,28 km, 5 đoạn khác dài khoảng 6,1 km tiếp tục được triển khai. Ba đoạn còn lại, tổng chiều dài 2,26 km, được khởi công ngày 20/3/2026 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Ba đoạn gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 710 m, mặt cắt 50 m; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 600 m, mặt cắt 40 m; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 950 m, mặt cắt 40 m.

Những ngày đầu tháng 10/2026, máy móc, nhân lực của các nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục trên toàn tuyến đường Vành đai 2,5 để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tại khu vực Tây Hồ Tây, đoạn Vành đai 2,5 dài khoảng 582 m thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Tuyến đường này kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây, khu Đoàn Ngoại giao và Khu đô thị Nam Thăng Long.

Đoạn tuyến rộng khoảng 50 m, hoàn thành nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và một số hạng mục tổ chức giao thông tiếp tục được hoàn thiện.

Trên mặt đường, một số phương tiện thi công được sử dụng để hoàn thành các phần việc còn lại. Phần mặt đường thảm nhựa tạo diện mạo hoàn chỉnh hơn so với thời điểm thi công nền và hạ tầng kỹ thuật.

Tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, máy móc tập trung ở nhiều vị trí trên tuyến dài khoảng 950 m. Công nhân thi công nền đường, cống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca cả ngày và đêm. Mỗi ca có khoảng 100 kỹ sư, công nhân.

Một số vị trí trên tuyến có nền đất yếu, khiến việc thi công phải xử lý kỹ phần nền trước khi làm các hạng mục tiếp theo.

Đến đầu tháng 10/2026, khối lượng công việc đạt khoảng 60%. Nhà thầu đặt mục tiêu đến ngày 10/10 hoàn thành phần đường bên phải để người dân có thể đi lại.

Đoạn Vành đai 2,5 từ Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ dài khoảng 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m. Đây là một phần trong dự án 3 đoạn tuyến được Hà Nội triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Tại đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 710 m, mặt đường đang được thảm nhựa. Nhiều loại xe lu bánh thép, xe lu bánh lốp và xe lu rung hoạt động trên tuyến. Công nhân hoàn thiện dải phân cách, trồng cây xanh, thảm hoa, làm bó vỉa, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng.

Cách đó không xa, đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng dài khoảng 410 m đang thi công nền đường và cống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa mặt đường.

Dự án 3 đoạn Vành đai 2,5 gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, tổng chiều dài khoảng 2,26 km, khởi công ngày 20/3/2026. Đây là các đoạn được Hà Nội tập trung triển khai để khép kín những phần tuyến còn thiếu của Vành đai 2,5.

Khi hoàn thành, Vành đai 2,5 sẽ tạo thành tuyến đường dài khoảng 19,6 km nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều trục giao thông lớn từ khu vực Tây Hồ Tây qua Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi đến phía Nam thành phố. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng di chuyển giữa các khu vực đô thị, tăng khả năng kết nối với các tuyến đường xuyên tâm và chia sẻ lưu lượng cho một số trục giao thông hiện hữu.