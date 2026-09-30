Sau 6 năm ly hôn, người phụ nữ bất ngờ muốn tái hôn với chồng cũ và cái kết ngoài dự đoán

Sau 6 năm ly hôn, một người phụ nữ ở Sơn Đông (Trung Quốc) quyết định tìm về với chồng cũ với mong muốn nối lại cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, ý định này nhanh chóng rơi vào bế tắc khi phía gia đình cô đưa ra yêu cầu 200.000 NDT (khoảng 774 triệu đồng) tiền sính lễ.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, người phụ nữ 36 tuổi từng chủ động đề nghị ly hôn với chồng cách đây hơn 6 năm. Khi ấy, cô cho rằng chồng quá nghe lời cha mẹ và có nhiều thói quen khiến cô không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân.

Sau khi ly hôn, cả hai lựa chọn cuộc sống riêng. Người phụ nữ từng tìm hiểu một số mối quan hệ mới nhưng không đi đến kết quả. Cô cho biết sau nhiều năm, bản thân dần nhận ra những điều từng khiến mình không hài lòng ở cuộc hôn nhân cũ không còn quan trọng như trước.

Trong khi đó, cuộc sống của chồng cũ có nhiều thay đổi. Sau khi ly hôn, anh tập trung vào công việc và chăm sóc con. Công việc dần ổn định, anh có nhà, có xe và cuộc sống được cho là tốt hơn trước.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, người phụ nữ bắt đầu nảy sinh ý định tái hôn. Cô cho rằng nếu mình chủ động quay về, chồng cũ có thể đồng ý vì cả hai từng có thời gian chung sống và còn con chung.

Ban đầu, theo lời kể của người phụ nữ, cô không yêu cầu chồng cũ phải đáp ứng điều kiện vật chất nào. Hai người thậm chí đã có thời điểm nghĩ đến việc nối lại cuộc sống gia đình, một phần vì muốn con có thể nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi cha của người phụ nữ đưa ra yêu cầu 200.000 NDT tiền sính lễ cho cuộc tái hôn.

Thông tin này khiến chồng cũ từ chối. Theo lời kể được đăng tải, anh cho rằng nếu phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để tái hôn với vợ cũ, anh có thể cân nhắc những lựa chọn khác.

Gia đình chồng cũ cũng không đồng tình với yêu cầu trên. Họ cho rằng sau khi hai người đã từng ly hôn, việc tái hôn cần dựa trên sự tự nguyện và tình cảm của hai bên thay vì biến thành một thỏa thuận về tiền bạc.

Người phụ nữ sau đó rơi vào trạng thái thất vọng. Cô cho biết bản thân đã phải trải qua nhiều năm mới có thể gạt bỏ những mâu thuẫn trong quá khứ và quyết định quay lại. Vì vậy, việc chồng cũ từ chối khiến cô cảm thấy tổn thương.

Điều khiến cô càng khó xử là bản thân cho rằng người đưa ra yêu cầu 200.000 NDT là cha mình, trong khi lúc đầu cô không đặt ra điều kiện về tiền bạc. Tuy nhiên, vì cha không ủng hộ việc tái hôn nếu không nhận đủ số tiền nói trên, kế hoạch quay lại với chồng cũ càng trở nên khó khăn.

Trong đoạn video được chia sẻ, người phụ nữ bật khóc và bày tỏ sự bất lực. Cô đặt câu hỏi liệu việc mình chủ động muốn quay lại có đồng nghĩa với việc bản thân không còn được chồng cũ trân trọng hay không.

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn bình luận tập trung vào vấn đề tiền sính lễ và cách hai bên nhìn nhận cuộc tái hôn.

Một số ý kiến cho rằng nếu thực sự muốn nối lại quan hệ, hai người cần giải quyết những nguyên nhân từng khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây. Việc đặt vấn đề tiền bạc ngay khi bắt đầu quá trình tái hợp có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Một số người cũng chỉ ra sự tương đồng trong cách hành xử của hai bên. Trước đây, người phụ nữ từng cho rằng chồng quá nghe lời cha mẹ, nhưng trong lần tái hôn này, cô lại gặp khó khăn bởi chính yêu cầu từ cha mình.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng việc tái hôn sau nhiều năm không đơn giản là quay trở lại cuộc sống cũ. Cả hai đều đã thay đổi, vì vậy nếu muốn bắt đầu lại, họ cần thống nhất rõ ràng về cuộc sống, trách nhiệm với con cái, tài chính và những vấn đề từng dẫn đến ly hôn.

Thực tế, tái hôn với người cũ có thể khác hoàn toàn với việc tiếp tục một cuộc hôn nhân chưa từng kết thúc. Sau nhiều năm xa nhau, mỗi người đều có cuộc sống và những lựa chọn riêng. Những nguyên nhân từng khiến họ chia tay cũng không tự biến mất chỉ vì một bên muốn quay lại.

Trong trường hợp này, cuộc tái hợp cuối cùng không thành khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về tiền bạc. Người phụ nữ cho rằng mình đã chủ động bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ để trở về, trong khi chồng cũ lại không chấp nhận yêu cầu 200.000 NDT từ gia đình cô.

Câu chuyện vì thế đặt ra một vấn đề quen thuộc trong đời sống hôn nhân: khi một mối quan hệ đã từng đổ vỡ, điều quan trọng không chỉ là mong muốn quay lại mà còn là cách hai người xây dựng lại niềm tin và thống nhất những điều kiện cho cuộc sống sau đó.

Một cuộc tái hôn nếu chỉ dựa trên tiếc nuối hoặc kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước có thể khó giải quyết những vấn đề cũ. Ngược lại, nếu cả hai thực sự muốn bắt đầu lại, việc nhìn nhận nguyên nhân từng dẫn đến đổ vỡ và xác định rõ những thay đổi cần thiết sẽ quan trọng hơn việc ai là người chủ động trước.

Sau 6 năm, người phụ nữ đã quyết định cho cuộc hôn nhân cũ một cơ hội nữa. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm về tiền bạc khiến mong muốn ấy không thể trở thành hiện thực. Câu chuyện cũng cho thấy với những cuộc hôn nhân đã đi qua một lần đổ vỡ, quyết định quay lại chưa bao giờ là điều đơn giản.