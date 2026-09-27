Sau 50 tuổi, uống cà phê ảnh hưởng tới tim mạch và giấc ngủ như thế nào?

Cà phê là một trong những nguồn cung cấp caffeine phổ biến nhất. Caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi và tăng khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu quan sát quy mô lớn cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Thậm chí, một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên quan giữa lượng cà phê vừa phải và nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh tim mạch.

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê với lượng phù hợp, đúng thời điểm và lưu ý các bệnh lý đang mắc. Ảnh minh họa AI.

Với người trên 50 tuổi, điều quan trọng là theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu sau khi uống cà phê xuất hiện hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, bồn chồn hoặc huyết áp tăng rõ rệt, nên giảm lượng uống và trao đổi với bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn.

Đặc biệt, người có bệnh tim mạch, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp chưa kiểm soát hoặc đang sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng đến nhịp tim nên thận trọng với lượng caffeine.

1. Uống cà phê có làm tăng huyết áp?

Caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, trong thời gian ngắn. Mức tăng khác nhau tùy từng người và thường rõ hơn ở người không uống cà phê thường xuyên. Ở người đã quen với caffeine, tác động này có thể giảm dần. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào một lần đo huyết áp ngay sau khi uống cà phê để kết luận cà phê gây tăng huyết áp kéo dài.

Người bị tăng huyết áp không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê. Tuy nhiên, nên kiểm soát lượng caffeine, tránh uống quá nhiều và theo dõi huyết áp. Khi cần đo huyết áp chính xác, nên tránh caffeine và các yếu tố kích thích ngay trước thời điểm đo theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một yếu tố khác cần chú ý là cách uống. Một ly cà phê chứa nhiều đường, sữa đặc hoặc kem có thể cung cấp lượng năng lượng đáng kể. Nếu sử dụng thường xuyên, đồ uống này có thể góp phần làm tăng cân và ảnh hưởng bất lợi đến kiểm soát đường huyết, mỡ máu, từ đó không có lợi cho sức khỏe tim mạch.

2. Sau 50 tuổi, cà phê có thể ảnh hưởng giấc ngủ nhiều hơn

Caffeine có thời gian bán thải trung bình khoảng 5-6 giờ, nhưng ở mỗi người có thể khác nhau đáng kể. Nói cách khác, sau nhiều giờ uống cà phê, một lượng caffeine đáng kể vẫn có thể tồn tại trong cơ thể.

Tuổi tác cũng có thể làm thay đổi chất lượng giấc ngủ. Người lớn tuổi thường dễ ngủ không sâu, dễ thức giấc giữa đêm và có xu hướng thay đổi nhịp sinh học. Vì vậy, nếu uống cà phê vào buổi chiều muộn, một số người có thể khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ kém sâu hơn.

Đáng chú ý, người uống cà phê có thể không cảm thấy quá tỉnh táo nhưng caffeine vẫn có khả năng ảnh hưởng đến cấu trúc và chất lượng giấc ngủ.

Thiếu ngủ kéo dài lại liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ thừa cân và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nếu cà phê khiến mất ngủ, lợi ích của việc tỉnh táo trong thời gian ngắn có thể không đáng để đánh đổi bằng một đêm ngủ kém.